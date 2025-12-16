高雄植物界網紅「阿金的便秘花園」遇惡火 市府送暖允助重返營運正軌

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
「阿金的便秘花園」為青年局輔導青創品牌，本月初遇到惡火，創辦人宋致穎（左）積極投入復原，高雄市青年局長林楷軒（右）代表市府送暖，允諾持續提供協助。圖／高雄市青年局提供
高雄湖內的青創品牌「阿金的便秘花園」12月1日遭逢祝融，無人傷亡，但品牌還在成長期就碰到挫折，創辦人宋致穎未被打倒，已積極投入修復作業，日前高雄市青年局長林楷軒代表市府前往關心，允諾提供協助，讓花園盡快重返營運軌道。

綽號「阿金」的宋致穎從小對植物有高度興趣，高中時期即嘗試進口較為少見的植物種子研究，同步經營網路通路，後續引進鹿角蕨、空氣鳳梨、龜背芋等植栽，從陽台種植起步，逐步發展為擁有栽培區、門市區、組培實驗室、教學教室與完整體驗動線的多功能園區。

宋致穎打造園藝文化品牌「阿金的便秘花園」，透過社群發揮影響力，累積大量植物愛好者關注；但創業舉步維艱，初期曾被質疑植物難以形成規模化品牌，他仍咬牙以以專業累積與系統化生產回應質疑。

近年「阿金的便秘花園」在高雄市政府支持下，透過園區經營與國外展會參與，逐步發展為南台灣兼具生產、教育與體驗功能的綠植文化品牌。

但今年12月1日，一場大火席捲「阿金的便秘花園」，植物培育基地發生火災，所幸無人傷亡，但品牌還在成長期就碰到挫折，讓不少粉絲心疼。

宋致穎未被打倒，火災隔天就展開復原工作，幸運火警僅造成部分溫室設施受損，日前高雄市青年局長林楷軒代表市府前往關心，允諾市府會從旁協助，持續陪伴青創業者，讓「阿金的便秘花園」穩健重返營運軌道。

林楷軒說，高雄市政府協助青創業者從產業培育、品牌經營到市場拓展，逐步形成完整支持體系，「阿金的便秘花園」正是跨局處合作、共同扶植青年創業的具體成果，今年補助到新加坡參展，將鹿角蕨等特色植栽與品牌帶到國際舞台，提升品牌能見度。

宋致穎感謝市府讓他們降低品牌拓展市場與進軍國際的門檻，雖然培育基地遭遇祝融，但他們已積極復原，未來持續布局海外電商、國際代理、品牌聯名與海外快閃展，拓展日本、韓國、馬來西亞與印尼等市場。

