身障資源整合小作所將熄燈 屏東縣啟智協進會理事長這樣說

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣啟智協進會承辦縣內小作所9處、日間照顧據點9處。該協會理事長譚子文說，希望中央修正前傾聽地方，否則恐將引發服務體系基層恐慌，面臨資訊不對稱。記者劉星君／攝影
屏東縣啟智協進會承辦縣內小作所9處、日間照顧據點9處。該協會理事長譚子文說，希望中央修正前傾聽地方，否則恐將引發服務體系基層恐慌，面臨資訊不對稱。記者劉星君／攝影

聯合報日前獨家報導，衛福部擬修正「身障個人照顧服務辦法」，將整合日間照顧服務與小型作業所屏東縣啟智協進會承辦縣內小作所9處、日間照顧據點9處。該協會理事長譚子文說，希望中央修正前傾聽地方，否則恐將引發服務體系基層恐慌，面臨資訊不對稱。

屏東縣日間照顧據點26處，小作所16處。其中屏東縣啟智協進會承辦日照、小作所約各一半。

屏東縣啟智協進會理事長譚子文說，衛福部擬修正「身障者個人照顧服務辦法」，旨在整合日間照顧服務與小型作業所，期提供更連續且符合多樣障礙程度支持，肯定中央希望服務升級、避免小作所被單純視為職訓場所良善初衷。這項政策芻議若缺乏對地方實務、特別像屏東資源相對匱乏地區深刻理解與配套，恐將引發服務體系基層恐慌。

譚子文認為，政策研擬過程，衛福部以「焦點團體」方式辦理，僅邀集資源穩定、規模較大指標性單位代表，雖然效率高，卻造成地方實務聲音被系統性排除。指標性單位或都會區團體營運基礎、資源條件，與屏東縣等基層團體有巨大差異。單憑少數意見便快速達成「共識」，使他們最瞭解在地家庭需求團體，暴露「資訊不對稱」的鴻溝。

譚子文說，希望衛福部認知「服務整合」絕非「據點合併」或「規模擴大」，應重新評估此政策對屏東等資源弱勢地區實際影響，設計彈性化、差異化補助標準與服務規格。應鼓勵地方團體建立「小型化、多據點、功能串聯」服務網絡，承諾將補助標準與擴大後真實成本相匹配。

屏東縣府社會處表示，法案修正皆有公告並邀請民間團體參與，其中焦點團體更辦理多場次並充分整合相關意見以達共識，本法仍於預告階段，公告後仍有討論修改空間。修法以30人為上限，但並無限制原來舊有各據點因地制宜或因原鄉偏區等持續設置，而是讓日後設置能更彈性，如日後社會住宅身障日照空間即可擴充照顧服務量能。

社會處指出，因應未來修法，屆時社區式日間照顧服務模式將更具多元性及彈性，服務將更周全並使服務對象更有選擇性與權益保障，持續廣納承辦單位意見回饋，使服務更貼近使用者需求。

屏東縣啟智協進會在屏東市的社區式日間作業設施，小作所前面有義賣。記者劉星君／攝影
屏東縣啟智協進會在屏東市的社區式日間作業設施，小作所前面有義賣。記者劉星君／攝影

屏東縣 衛福部 身障者

