身障資源整合小作所將熄燈 屏東縣啟智協進會理事長這樣說

聯合報日前獨家報導，衛福部擬修正「身障個人照顧服務辦法」，將整合日間照顧服務與小型作業所。屏東縣啟智協進會承辦縣內小作所9處、日間照顧據點9處。該協會理事長譚子文說，希望中央修正前傾聽地方，否則恐將引發服務體系基層恐慌，面臨資訊不對稱。

屏東縣日間照顧據點26處，小作所16處。其中屏東縣啟智協進會承辦日照、小作所約各一半。

屏東縣啟智協進會理事長譚子文說，衛福部擬修正「身障者個人照顧服務辦法」，旨在整合日間照顧服務與小型作業所，期提供更連續且符合多樣障礙程度支持，肯定中央希望服務升級、避免小作所被單純視為職訓場所良善初衷。這項政策芻議若缺乏對地方實務、特別像屏東資源相對匱乏地區深刻理解與配套，恐將引發服務體系基層恐慌。

譚子文認為，政策研擬過程，衛福部以「焦點團體」方式辦理，僅邀集資源穩定、規模較大指標性單位代表，雖然效率高，卻造成地方實務聲音被系統性排除。指標性單位或都會區團體營運基礎、資源條件，與屏東縣等基層團體有巨大差異。單憑少數意見便快速達成「共識」，使他們最瞭解在地家庭需求團體，暴露「資訊不對稱」的鴻溝。

譚子文說，希望衛福部認知「服務整合」絕非「據點合併」或「規模擴大」，應重新評估此政策對屏東等資源弱勢地區實際影響，設計彈性化、差異化補助標準與服務規格。應鼓勵地方團體建立「小型化、多據點、功能串聯」服務網絡，承諾將補助標準與擴大後真實成本相匹配。

屏東縣府社會處表示，法案修正皆有公告並邀請民間團體參與，其中焦點團體更辦理多場次並充分整合相關意見以達共識，本法仍於預告階段，公告後仍有討論修改空間。修法以30人為上限，但並無限制原來舊有各據點因地制宜或因原鄉偏區等持續設置，而是讓日後設置能更彈性，如日後社會住宅身障日照空間即可擴充照顧服務量能。