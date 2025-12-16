中央普發1萬 金門跟進加碼？陳福海：只要議會支持就願意

金門縣議會定期會總質詢中，縣議員吳佩雯針對中央日前普發現金一萬元議題，要求縣長陳福海表態是否跟進，加碼發放1萬元消費券，為金門鄉親爭取實質福利，引發議場關注。陳福海當場表示，只要議員支持，他願意加碼發放消費券一萬元。

吳佩雯指出，中央普發現金後，各縣市陸續研議加碼措施，盼藉此刺激內需、活絡地方經濟，她詢問縣長陳福海，金門財政狀況是否具備條件，能否比照辦理，發放1萬元消費券，直接回饋縣民，也為地方產業注入動能。

對此，陳福海回應，只要議員支持，他也表態支持。陳福海說，近年縣府整體財政水位從過去40多億元提升至目前70多億元，顯示財政結構逐步穩健，加上財政收支劃分法對金門有正向發展，未來統籌分配稅原則上可穩定在20多億元，為縣政推動提供更大彈性。

陳福海進一步表態，對於加碼發放一萬元消費券「原則上願意支持」，強調縣府會在兼顧財政紀律與民生需求下，審慎評估可行性。他也認為，若條件成熟，金門不排除成為全國領頭羊，率先加碼發放消費券。

另外，吳佩雯也提及金門馬拉松是金門最具代表性的觀光品牌之一，都在每年的年初舉辦，後年將迎來第20週年，屬於重要里程碑。她關切，屆時雖已非陳福海任內，但縣府是否能提前規劃相關紀念活動與宣傳方式，包括是否結合金門酒廠推出紀念酒款，擴大行銷效益。

陳福海回應，他個人對馬拉松20週年「不會缺席」，已請副縣長李文良負責統籌規劃，相關活動形式仍在研議中。他坦言，大型活動必然會面臨機位、航班與住宿等配套問題，縣府會提前盤點因應，也鼓勵金酒「大膽思考」，開發具代表性的全新酒品，甚至可評估以包機方式，紓解活動期間的交通壓力。

吳佩雯同時指出，近期不論是台金機票或小三通船票，均一票難求，與疫情前相比落差甚大。她質疑，中央以「航班不足」為由未增開小三通班次，這不是合理說法，因為市場需求明確存在，她呼籲縣府，應更積極向中央爭取加開班機與小三通船班，審慎納入整體交通規劃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康