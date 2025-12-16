快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

排灣族藝術家阿瀨跨足文學 首本詩集「部落的風」詠四季

中央社／ 屏東縣16日電

排灣族藝術家秦榮輝（阿瀨）以融入排灣文化元素的黑白色彩畫作聞名，如今跨足文學領域，與攝影師張之萓合著詩集「部落的風」，今天在泰武國小石板屋前正式發表。

屏東縣政府今天在泰武國小石板屋前廣場，辦理詩集「部落的風」新書發表會，此書由阿瀨與他的姪女張之萓合著，活動開場即以排灣族傳統鼻笛及悠遠古謠吟唱，引領現場來賓沉浸富有生命溫度部落意象。

屏東縣政府原住民處長陳美鈴表示，阿瀨自幼在部落成長，是大家熟悉又親切的朋友，他自學向上故事，早已成為部落典範；這部作品是阿瀨在心靈孤獨與生命掙扎中孕育出的溫柔歌詠、值得珍藏，也期盼他生命中的光與熱，能照亮、溫暖更多需要的人。

陳美鈴表示，原住民族文學兼具口傳及文學特色，縣府除大力支持原民作家創作外，長期以來提報及保存原住民族有形及或無形傳統資產，及協助部落歷史調查及現場重建，以作為部落發展教育、藝術、文創、旅遊或產業等特色文化土壤，推動原住民族藝術文化發展。

原住民處發布新聞稿指出，阿瀨多年來以黑白色彩創作，融入排灣族文化元素如百步蛇、琉璃珠、陶甕與熊鷹，展現獨特文化語彙；如今透過「部落的風」詩集初試啼聲，跨足文學領域，以深情而帶有惆悵筆觸，留住部落四季景象與親人身影。

原住民處提及，期盼透過新書發表會及多元推廣活動，鼓勵原住民族人朋友交流創作，期盼藉此厚植原住民族文化土壤，讓部落的故事與生命力持續被看見，成為屏東最珍貴資產。

原住民族 屏東縣政府 排灣族

延伸閱讀

影／「原保地貸款信用保證」簽署 原委會：原保地金融市場正常化第一步

國中小推動原住民族語文課程 4.9萬學生修課

「2025臺北美術獎」獲獎揭曉！首獎謝榕蔚《軌道》讓陽光流動築構自身與宇宙尺度的感知場域

S.T. Dupont玩心滿滿創系吊飾點亮耶誕 限量款聯名法國文學經典

相關新聞

獨／高雄長照機構涉詐補助款未釐清 再爆「踢群組」職場霸凌爭議

高雄某居家長照機構遭爆以假班表拿人頭冒名代領，更有居服員未到案家提供勞務，卻申報核銷鐘點費，涉詐長照2.0補助款，但黃姓...

身障資源整合小作所將熄燈 屏東縣啟智協進會理事長這樣說

聯合報日前獨家報導，衛福部擬修正「身障個人照顧服務辦法」，將整合日間照顧服務與小型作業所。屏東縣啟智協進會承辦縣內小作所...

中央普發1萬 金門跟進加碼？陳福海：只要議會支持就願意

金門縣議會定期會總質詢中，縣議員吳佩雯針對中央日前普發現金一萬元議題，要求縣長陳福海表態是否跟進，加碼發放1萬元消費券，...

高雄7社區獲金卓越獎 陳其邁肯定永續發展

高雄截至10月底，計有767個社區發展協會，其中7個社區參與今年全國社區發展金卓越社區選拔獲獎，展現社區永續發展能量，彰...

「打造堅實可靠基礎」高雄捷運黃線施工 邁入主體工程階段里程碑

高雄市政府持續推動捷運黃線建設，位於澄清路上的Y16車站主體工程今天起進行捷運車站壁體挖掘與混凝土澆築連續壁工程，象徵捷...

鳳山黃埔新村「客家文創中心」施工一再延宕 明年1月預計完工

高雄市鳳山區是全市客家人口數最多的行政區，但長年缺乏客家據點、培養客家人才，高市府2023年規劃在黃埔新村打造客家文創中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。