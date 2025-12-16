鳳山黃埔新村「客家文創中心」施工一再延宕 明年1月預計完工

高雄市鳳山區是全市客家人口數最多的行政區，但長年缺乏客家據點、培養客家人才，高市府2023年規劃在黃埔新村打造客家文創中心「黃埔客站」，但工程歷經3年仍未完工，工程一再延檔、完工遙遙無期，市議員怒批「當地連工地不像，幾乎是廢墟」，市府未積極編列預算，還屢次怪罪中央不支持，讓扶植都會客家文化淪為空話。

高雄客家人口數以鳳山區7萬2100人為最多，客委會為提供鳳山客家鄉親近便服務，2023年選定黃埔新村東五巷126號房舍，配合「以住代護」眷村改革計畫，建置占地約200坪的鳳山區客家文創中心「黃埔客站」，將委由財團法人高雄市客家文化事務基金會進駐營運，導入客家美食、藝術音樂等，打造族群共融共享的都會客家服務據點。

黃埔新村客家文創中心打通3棟建物空間，保留日治建築和眷村特色。市議員李雅靜指出，整修工程自2023年1月動工，卻因經費不足，工程一拖再拖，至今未完工，工程進度嚴重落後，直言客委會執行效率低落，「整整3年，當地始終只是一塊工地」，更遑論2023年曾有中央立委前往視察、要求中央挹注經費、補齊軟硬體建設，全為空話。

李雅靜表示，鳳山長期缺乏具代表性的客家文化據點，黃埔客站動工3年來，實際僅完成3棟建築主體的防漏修繕，其餘工程幾乎全面停擺，「現場連工地都不像，幾乎成了廢墟」，客委會一再以預算不足為由，將責任推給中央，卻未見主動爭取或提出具體規劃；反觀同屬市府體系的文化局，透過「以租代護」政策，已在黃埔新村展現實質成果，鳳山人恐怕仍將無限期等待屬於自己的客家文化傳承據點。

市議員林智鴻表示，黃埔客站二期工程因招標不順，完工推遲3個月，從今年10月底再度延後完工，預訂明年1月底完工，為因應明年農曆春節連假為二月中旬，若能如期、如質完工且加速辦理驗收，讓該場域在新春連假前啟用，成為當地馬年走春的旅遊亮點，能更富有多元文化教育意義，「成為都會客家與在地觀光的火車頭！」