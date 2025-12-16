高雄7社區獲金卓越獎 陳其邁肯定永續發展

快訊

中央社／ 高雄16日電
衛生福利部「114年度全國社區發展金卓越社區選拔」結果揭曉，高雄7個參與社區全數獲獎，展現在地特色及福利化推動成果，市長陳其邁（左2）16日親自頒獎。高雄市政府社會局提供／中央社
衛生福利部「114年度全國社區發展金卓越社區選拔」結果揭曉，高雄7個參與社區全數獲獎，展現在地特色及福利化推動成果，市長陳其邁（左2）16日親自頒獎。高雄市政府社會局提供／中央社

高雄截至10月底，計有767個社區發展協會，其中7個社區參與今年全國社區發展金卓越社區選拔獲獎，展現社區永續發展能量，彰顯互助共好精神，由市長陳其邁今天頒發獎座給獲獎社區。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿說明，獲獎7個社區，分別為大寮區中庄社區獲銅質卓越獎，永安區新港社區及旗山區糖廠社區獲卓越獎，茂林區萬山社區及旗山區廣福社區獲優等獎，前鎮區興邦社區及湖內區湖庄社區獲甲等獎。

社會局指出，此次7個獲獎社區展現在地特色及福利化推動成果，如大寮區中庄社區善用在地人才成立「人力銀行」、永安區新港社區與旗山區糖廠社區結合青年力量，發展具在地創意的社區產業，並投入長者到兒少全方位照顧服務。

另外，茂林區萬山社區及旗山區廣福社區，則呈現高雄原住民族及客家族群文化多樣性，前鎮區興邦社區活用社區多元場域，打造「社區戶外健身房」等服務方案，湖內區湖庄社區整合防災、防暴、防詐等多元面向，推動在地服務，展現都市型及鄉鎮型的推動成果。

陳其邁表示，社區發展是城市重要基石，也是推動福利服務及凝聚民眾力量的核心。此次獲獎是肯定各社區發展協會努力，同時反映高雄在社會福利與社區發展政策上的成果與前瞻布局。

陳其邁說，未來將持續協助各社區全面發展，秉持弱勢優先、保護、照顧、支持與發展等原則，打造宜居、友善及照顧周全的幸福城市。

社會局表示，截至10月底，高雄共有767個社區發展協會，為全國社區數量最多城市，展現工業、都市、漁業、農業、原住民族等多元區域特性。

