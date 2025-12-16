搶救少子化 周春米宣布屏東未滿1歲嬰兒每月補助2千元營養金

屏東縣長周春米上任後推出安心育兒三部曲，生育津貼首胎2萬，第二胎以上加碼3萬元。月嫂升級2.0，開放第一胎即可申請，每胎提供80小時、2萬元月嫂服務。周春米今宣布第三部曲，未滿1歲嬰幼兒營養補助，每月補助2千元，連續12個月補助，預計每年約4000名嬰幼兒受惠。

周春米說，讓新手爸媽從孕期、產後到育兒階段都能獲得更完整的支持。「育兒三部曲」，今年起宣布第二名新生兒調升至3萬生育津貼加碼，她說，屏東是全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務及嬰幼兒營養金縣市，未來持續完善托嬰中心布建，加強培力托育人員及專業月嫂，給新手爸媽最直接、有感的貼心照顧。

縣府社會處表示，屏東助好孕政策從2020年開辦到宅母嬰照護服務至今，已培力235名月嫂、提供近5000名產婦專業照護；2022年推出好孕車券成為新手家庭最重要後盾，盼透過發放營養補助金，讓新生兒都能獲充足且穩定營養照顧。

今天宣布記者會中，邀請3名媽媽分享使用助好孕服務心路歷程。吳昭瑩媽媽表示，產後夜晚幾乎無法休息日子，月嫂到宅照護成為她最溫柔的支撐；徐廣妍媽媽分享，引產後仍獲到宅母嬰照護媒合平台持續關懷協助，好孕車券在家人無法陪同時，成為最即時支援；周佳如媽媽說，有月嫂與營養補助一路相伴，讓她感受到爸媽不再是單打獨鬥。

縣議員許馨勻說，2歲之後才可以送幼兒園 ，兩歲以前目前屏東縣公托數量還沒辦法滿足需求，很多家長須排隊登記候補，縣府也積極開設公托地點，但在這段過度期希望補助可以延伸到兩歲，不要設定一定是營養金補助，可配合各通路給予兌換券或類似敬老卡點數，2000元實際運用在育兒。

縣議員李世斌說，這筆錢雖然不會讓生活突然變輕鬆，但至少不無小補。縣議員陳揚說，營養補助是屏東少子化政策往前走一步，他也提醒，孩子出生後第一年，還面臨托育、人力與醫療資源銜接，補助不能只停留一次性給付，持續檢討是否真的減輕負擔，須持續追蹤。

社會處表示，「未滿一歲嬰幼兒營養補助」服務從2026年1月1日起受理申請，全面線上申請https://pse.is/8esumg。