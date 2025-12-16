金門水頭港大型旅服中心即將啟用 議員視察籲服務品質跟上硬體

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會定期會今日安排下鄉考察，多位縣議員前往即將完工的水頭港大型旅客服務中心實地視察工程進度與設施規劃，期許如期如質完工。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會定期會今日上午安排下鄉考察，多位縣議員在副議長歐陽儀雄率領下，前往即將完工的水頭港大型旅客服務中心實地視察工程進度與設施規劃。港務處表示，旅服中心將於本月26日進行營運演練，明年1月15日起展開為期15天的試營運，並於1月30日正式啟用，未來每年可服務旅客達350萬人次。

此次視察行程，包括副議長歐陽儀雄及縣議員洪成發、唐麗輝、蔡水游、周子傑、董森堡、許大鴻等人參與，副縣長李文良、秘書長張瑞心、工務處長陳家輝、港務處長許嘉興等縣府主管全程陪同，議員們並逐層走訪旅服中心三層主要空間，了解動線與設施配置。

港務處指出，水頭港大型旅客服務中心位於水頭港內港區南岸，為4層樓鋼構建築，總樓地板面積約3萬6,000平方公尺，一樓規劃為入境層、三樓為出境層，透過分層分流設計，提升通關效率與安全性。新航廈空間寬敞明亮，將全面升級服務量能，並配合中央「郵輪直靠」政策，新增S4、S5碼頭岸間廊道工程，未來可停泊國際萬噸級郵輪，強化金門與國際港口的連結。

副議長歐陽儀雄視察後表示，新旅服中心整體規模與視覺感受更具國際感，但仍提醒港務處須再精進無障礙設施，由於場館面積廣大、步行距離長，對身障人士與行動不便旅客而言仍有改善空間，相關設計應再優化，讓設施更具友善性。

縣議員唐麗輝則指出，旅服中心在硬體條件上已有明顯進步，展現國際化雛形，但人力配置、軟體服務與服務態度必須同步提升。她特別提到旅客動線管理與「跑單幫」現象，若未建立完善管理制度，恐衍生後續問題。唐麗輝也建議，縣府應放眼旅服中心周邊約70公頃土地的整體規劃，朝國際型場館、商業或新市鎮方向發展，與廈門形成對應，而非僅有通關大樓，導致周邊環境雜亂。

隨行民眾程姓男子也反映，出境動線的電動人行步道一側缺乏遮風避雨設施，未來若遇強風豪雨，旅客恐須冒雨通行，相關細節仍待補強。

自民國90年小三通開放以來，水頭港長期肩負金門對外交通樞紐角色，累計旅客人次已突破2千萬，隨著硬體全面升級、動線重整與服務模式更新，水頭港不僅是交通設施，更是金門對外形象、兩岸交流與公共治理能力的重要門面。即將啟用的旅客服務中心，是否能在實際營運中兼顧效率、品質與管理，也將成為縣府施政與港口治理的一項關鍵考驗。

