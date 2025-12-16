新手爸媽注意！屏東未滿1歲嬰幼兒營養補助每月2千 2026年上路

快訊

中央社／ 屏東縣16日電
屏東縣未滿1歲嬰幼兒營養補助明年1月正式上路，今年1月後出生嬰幼兒，符合條件者每月可獲新台幣2000元補助、最高2萬4000元，明年1月2日起開放申請。示意圖／Ingimage
屏東縣未滿1歲嬰幼兒營養補助明年1月正式上路，今年1月後出生嬰幼兒，符合條件者每月可獲新台幣2000元補助、最高2萬4000元，明年1月2日起開放申請。

屏東縣政府今天舉行「未滿1歲嬰幼兒營養補助」政策發布記者會，宣告助好孕3.0自明年1月1日全面上線，補助內容為每月2000元、連續12個月，共2萬4000元，預計每年將有約4000名嬰幼兒受惠。

縣長周春米接受媒體聯訪表示，縣府規劃育兒三部曲，現在除了育兒津貼、月嫂80小時免費，明年開始再加上未滿1歲營幼兒營養金，幫新手爸媽減輕負擔，也讓寶寶健康快樂成長，相關資訊可參看社會處平台。

今天記者會有3個孕產家庭分享使用助好孕服務經驗。吳昭瑩媽媽說，月嫂到宅照護，讓她在產後夜晚幾乎無法休息的日子裡，終於能安心喘口氣；徐廣妍媽媽分享，本以為引產後無法使用月嫂服務，幸好平台溫柔支持，如今順利又擁有腹中新生命；周佳如媽媽說，第2胎已睽違6年，再次迎接新生兒時，很多事已生疏，還好有月嫂到府服務，讓她不會很慌張。

屏東縣政府社會處表示，凡今年1月以後出生、首次戶籍設於屏東，且父或母於嬰幼兒出生當日設籍屏東滿1年者，皆可自明年1月2日起申請營養補助。申請方式全面簡化，只須透過「屏東縣便民服務平台」（https://pse.is/8esumg）線上申請並上傳身分證、戶籍資料與郵局帳戶封面。2025年出生者可溯及申請，最高以12個月為限，相關規定及操作說明已公布於屏東縣政府社會處官網。

社會處提醒，2025年出生嬰幼兒須於2026年12月31日前申請，2026年（含）以後出生者則須在滿1歲前申請，逾期不予受理；民眾如需協助，可透過便民服務平台查詢相關資訊。

