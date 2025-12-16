高雄鳳山、三民客家人口最多卻未列重點發展區 民代要求公平對待

高雄市客家人口突破40萬人，占全市15％，目前全市被劃定為「客家文化重點發展區」僅有美濃、杉林、六龜、甲仙區，反觀客家人口最多的鳳山、三民區卻因客家族群比例未達法定標準，無法列為重點發展區，造成資源分佈嚴重不均，許多遷徙至市區的客家人無法獲得公平對待，讓客家文化在都市逐漸隱形，民代要求應以政策支持客家都會青年。

根據客家基本法第四條第一項規定，客家人口佔當地鄉（鎮、市、區）3分之1以上者，客語應被列為其中一種通行語，客委會需將該地指定為「客家文化重點發展區」，加強客家語言、文化及產業傳承和發揚。高雄市美濃、杉林、六龜、甲仙區目前已被畫定為客家文化重點發展區，當中又以美濃區客家人口比例逾9成，成為高雄客家文化的核心。

「客家人口是會遷徙，住在都市區的客家人應受公平照顧！」市議員林智鴻表示，高雄市客家人口前3大行政局分別為鳳山（7.2萬人）、三民（6.08萬人）和左營區（3.64萬人），但因客家人口比例未逾2成，無法列為客家文化重點發展區，反觀美濃區客家族群3.54萬人為全市第4大行政區，因比例為91.75％而畫定為重點發展區，造成資源配比不均。

中央客委會今年7月推出「數位客家幣」，以抽籤方式發放28萬份、每份1000元的數位消費券，用於全台「客家文化重點發展區」合作店家。林智鴻表示，高雄市客家族群在市區開設的客家餐廳、文化商店，依規定無法讓民眾使用客家幣，就連位在三民區同盟二路的客家文物館，館內平時舉辦紙傘彩繪、搗粢粑體驗、陶板彩繪等，也無法適用客家幣。

林智鴻表示，客家人因為諸多原因遷徙至市區定區，卻因此無法享有和客家重點發展區民眾相同的權益，重點發展區不僅享有中央補助文化生活營造、優先舉學術文化活動、加速推廣幼兒園全客語沈浸式教學，高雄客委會應該表態支持中央修法，將客家人口前五大行政區納入發展區，並透過市府政策角度，加強給予市區客家族群支持。

市議員鍾易仲表示，鳳山、三民區長期聚集客家族群二代，雖未原生在客家庄，但會說、會聽客家語，也有心發揚客家文化，但目前客家創生資源集中在客家文化重點發展區，鳳山、三民區客家人數最多，但比例不高，造成在客家青年在都會區公共場域「逐漸隱形」，他要求在2區升級為發展區前，客委會應以專案補助都會區客家青年產業。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，市府前年起已多次向中央發聲，希望客家文化重點發展區劃定規則不應僅憑人口比例，應考量土地面積、遷徙狀況等因素，例如都會區客家比例達某程度應可列入；同時多次爭取客家幣使用範圍納入都會區，惟中央遲未正面回應，目前市府已加強在市區舉辦客家活動，並鼓勵客家人口較多的里向申請設立「伯公照護站」。