快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

迎接2026高雄跨年 高雄捷運及輕軌延長營運

中央社／ 高雄16日電

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會即將登場，市長陳其邁今天在市政會議指示相關單位加強引導與管制。市府表示，高雄捷運輕軌將延長營運，台鐵也將加開列車協助疏運。

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於12月31日晚間7時在時代大道登場，集結17組演出團體，並邀請韓國歌手權恩妃獻唱，跨年倒數時刻也將施放6900發、長達240秒的璀璨花火，陪伴市民迎向2026年。

高雄市政府今天舉行市政會議，會中進行「2026跨年晚會暨交通疏導」專案報告。陳其邁指示副市長李懷仁督導，交通局、警察局等相關單位針對跨年活動當天人流動線、交通疏導與場域安全加強引導與管制。

市府會後新聞稿指出，跨年夜當晚，夢時代周邊道路將實施三階段交通管制，捷運與輕軌配合加密班次疏運人潮；其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自下午5時起配合人流管制，將不提供上下車服務。

另配合散場時段，高雄捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵也將加開列車協助疏運，營運至凌晨2時30分，市府呼籲民眾多加利用大眾運輸前往與返程。

2026高雄跨年晚會卡司包括權恩妃、告五人、八三夭、滅火器、熊仔、芒果醬、鳳小岳＆壓克力柿子、AcQUA源少年、陳忻玥、邱淑蟬、Ponay、洪暐哲等，並由陳漢典、阿本、木木擔綱主持。

跨年晚會 高雄捷運 輕軌

延伸閱讀

影／大發工業區塑膠工廠大火滿天黑煙 陳其邁提醒2地方要注意

卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲「恢復憲法法庭」

卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲讓憲法法庭運作化解朝野紛爭

高雄大寮紅豆花田季 陳其邁推廣特色產業：好吃又營養

相關新聞

獨／高雄長照機構涉詐補助款未釐清 再爆「踢群組」職場霸凌爭議

高雄某居家長照機構遭爆以假班表拿人頭冒名代領，更有居服員未到案家提供勞務，卻申報核銷鐘點費，涉詐長照2.0補助款，但黃姓...

高雄鳳山、三民客家人口最多卻未列重點發展區 民代要求公平對待

高雄市客家人口突破40萬人，占全市15％，目前全市被劃定為「客家文化重點發展區」僅有美濃、杉林、六龜、甲仙區，反觀客家人...

新二代劉威廷用影像說故事 頻道「快樂黑皮」記錄跨文化生活經驗

屏東縣新二代劉威廷與媽媽潘金娟、學妹林郁晴，參與屏東縣政府文化處「新住民社造培力計畫」，拍攝紀錄片「遠方來的光，從他鄉走...

假班表詐領補助款 高雄長照機構遭查

高雄某居家長照機構遭爆以假班表拿人頭冒名代領，更有居服員未到案家提供勞務，卻申報核銷鐘點費，涉嫌詐領長照2.0補助款，但...

屏東蓮霧農連12年支持創世植物人服務 今年捐1千盒彩色蓮霧義賣

屏東縣里港鄉蓮霧農王瑞雄連12年支持創世屏東院，今年捐贈1千盒彩色蓮霧禮盒，義賣所得全數作為植物人安養與到宅服務經費，藝...

影／高雄下酒祭魷魚放水泥漆桶退冰 網友酸「美味的配方被發現」

高雄流行音樂中心海風廣場下酒祭活動，被民眾直擊攤商將準備燒烤的魷魚，退冰後放在水泥漆桶內，引發食安疑慮，影片被上傳社群平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。