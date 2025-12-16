迎接2026高雄跨年 高雄捷運及輕軌延長營運

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會即將登場，市長陳其邁今天在市政會議指示相關單位加強引導與管制。市府表示，高雄捷運及輕軌將延長營運，台鐵也將加開列車協助疏運。

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於12月31日晚間7時在時代大道登場，集結17組演出團體，並邀請韓國歌手權恩妃獻唱，跨年倒數時刻也將施放6900發、長達240秒的璀璨花火，陪伴市民迎向2026年。

高雄市政府今天舉行市政會議，會中進行「2026跨年晚會暨交通疏導」專案報告。陳其邁指示副市長李懷仁督導，交通局、警察局等相關單位針對跨年活動當天人流動線、交通疏導與場域安全加強引導與管制。

市府會後新聞稿指出，跨年夜當晚，夢時代周邊道路將實施三階段交通管制，捷運與輕軌配合加密班次疏運人潮；其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自下午5時起配合人流管制，將不提供上下車服務。

另配合散場時段，高雄捷運營運至元旦凌晨2時、輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵也將加開列車協助疏運，營運至凌晨2時30分，市府呼籲民眾多加利用大眾運輸前往與返程。

2026高雄跨年晚會卡司包括權恩妃、告五人、八三夭、滅火器、熊仔、芒果醬、鳳小岳＆壓克力柿子、AcQUA源少年、陳忻玥、邱淑蟬、Ponay、洪暐哲等，並由陳漢典、阿本、木木擔綱主持。