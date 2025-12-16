快訊

獨／高雄長照機構涉詐補助款未釐清 再爆「踢群組」職場霸凌爭議

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄某長照機構才傳以人頭排班、詐領長照補助款爭議，今天再爆疑似職場霸凌，圖／讀者提供
高雄某居家長照機構遭爆以假班表拿人頭冒名代領，更有居服員未到案家提供勞務，卻申報核銷鐘點費，涉詐長照2.0補助款，但黃姓機構負責人否認，衛生局已介入釐清，全案移送檢調偵辦，今天再傳黃姓負責人疑涉職場霸凌，陳姓行政經理控訴，自己將於年底離職，目前請特休假，卻被退出群組，已向勞工局申訴。勞工局表示有接獲投訴，正在釐清中。

遭爆以人頭排班的高雄某居家長照機構，今再爆該機構黃姓業務負責人疑似職場霸凌。陳姓行政經理表示，她將於12月底離職，黃姓業務負責人卻在12日下午1時請假當天將她退出群組。

陳姓經理表示，機構內一名王姓督導員涉以人頭排班協助男友蘇姓居服員排班出勤，據此申報鐘點費，她因為負責發薪出納，認為人頭排班不妥恐涉違法，決定於12月31日離職。

陳姓經理說，為替公司省下費用，以特休假代替發薪，不料黃姓業務負責人半小時後將她退出群組，群組內居服員也非常詫異，十分不解。

陳姓經理強調，她只是特休假期間，尚未離職，卻遭業務負責人踢出機構聯繫督導與居服員的群組，認為這已構成職場霸凌，另外，她電腦系統的密碼也遭竄改，造成無法進入系統。

陳姓經理表示，她仍在職，僅因請特休假，未經任何合理說明，即被單方面排除於工作群組外，已構成對特定員工排擠與羞辱，符合勞動部所定義職場霸凌樣態，已申訴。勞工局回應有接獲投訴，目前還在了解中。

職場霸凌 居服員 離職

