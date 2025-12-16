新二代劉威廷用影像說故事 頻道「快樂黑皮」記錄跨文化生活經驗

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
新二代23歲劉威廷（左）記錄媽媽潘金娟（右）從越南遠嫁來台，在屏東落地生根的生活歷程。記者劉星君／攝影
新二代23歲劉威廷（左）記錄媽媽潘金娟（右）從越南遠嫁來台，在屏東落地生根的生活歷程。記者劉星君／攝影

屏東縣新二代劉威廷與媽媽潘金娟、學妹林郁晴，參與屏東縣政府文化處「新住民社造培力計畫」，拍攝紀錄片「遠方來的光，從他鄉走到故鄉」，用影像記錄新住民、新二代與東南亞留學生在台灣的生活樣貌，呈現他（她）們在語言、文化與身分認同之間努力前行的真實故事。

劉威廷說，「遠方來的光，從他鄉走到故鄉」共完成四支影片，主題聚焦「一日日常」與「家鄉料理」，主角包含新二代教師、新住民創業者及留學生。其中一集是劉威廷記錄媽媽潘金娟從越南遠嫁來台，在屏東落地生根的生活歷程。

23歲中正大學畢業的劉威廷說，他從小看到媽媽在工作跟家庭間兩頭燒，很少與社區互動，帶著媽媽一起藉由計畫關注新住民議題，發揮她所擅長的美食跟語言，走入社區為長輩服務，參與公共事務。

劉威廷說，透過跟拍、訪談與料理記憶的呈現，帶領觀眾看見新住民如何在跨文化生活中找尋方向，並以自身努力照亮未來，無論來自哪裡，每一段追夢的旅程都值得被看見。目前四支影片在「快樂黑皮」YouTube 頻道上線，邀請大眾從年輕人的視角走入新住民與新二代的生命故事。

文化處表示，新住民是不可或缺的文化推手，也是社造推動重要力量，社會對新住民文化陌生，到今日有越來越多新二代能以創作回應自身與族群的生命經驗，顯示多元文化已在地扎根。期望透過紀錄片，讓社會以更理解的角度看見跨國家庭的努力與渴望。同時也歡迎大家追蹤「屏東縣聯合國多元發展協會」粉絲專頁，了解更多新住民社造資訊與跨文化活動，一起看見新住民在屏東綻放的力量。

