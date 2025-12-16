聽新聞
假班表詐領補助款 高雄長照機構遭查

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

高雄某居家長照機構遭爆以假班表拿人頭冒名代領，更有居服員未到案家提供勞務，卻申報核銷鐘點費，涉嫌詐領長照2.0補助款，但黃姓機構負責人否認，衛生局已介入釐清，全案同步移送高雄地檢署偵辦。

讀者爆料，該長照機構一名王姓督導以AB班表製作不實服務紀錄，冒用具有身障及失智類受訓證明的林姓居服員身分，幫男友蘇姓居服員排班，申報核銷的服務時數和鐘點費則掛在林女名下，班表所列服務人員與到場服務員不符，形同以人頭排班方式進行不實核銷。

該機構今年10月才遭衛生局揪出勞工連上7天班未休等缺失裁罰，如今又爆出虛報、偽造不實核銷及詐領長照補助款爭議。

衛生局昨已派員稽查，針對班表登錄、冒名服務及不當核銷長照補助款等偽造、虛報資料情事，正比對資料啟動行政調查，釐清是否違規或不法。衛生局強調，若查獲虛報、冒名或不實核銷申報、詐領長照補助等違規情形，除依法追討、終止服務契約等處分，亦將評估祭出行政裁罰、停業或撤銷設立資格等處分，嚴懲究責。

