屏東蓮霧農連12年支持創世植物人服務 今年捐1千盒彩色蓮霧義賣

屏東縣里港鄉蓮霧農王瑞雄連12年支持創世屏東院，今年捐贈1千盒彩色蓮霧禮盒，義賣所得全數作為植物人安養與到宅服務經費，藝人梁佑南、鍾天今南下相挺，邀請大家認助彩色蓮霧禮盒，幫助植物人。

蓮霧農王瑞雄種植蓮霧逾40年，他說，務農一輩子，照顧植物人就跟種植果樹ㄧ樣，要細心且有耐心才能持續下去。希望有能力者都能透過不同的方式，幫忙照顧植物人，捐出蓮霧義賣，或民眾可以捐款認養「愛心蓮霧樹」。

創世屏東院長林湘華說，感謝蓮霧農王瑞雄長期支持，每一盒蓮霧都是幫助植物人安養，讓家屬喘息的力量。

藝人梁佑南、鍾天南下屏東里港與蓮霧農王瑞雄、創世屏東院院長林湘華在蓮霧園中為蓮霧著上顏色。梁佑南牽起院民的手，畫出在臥床前最喜歡紫色。梁佑南說，愛可以有很多形式，蓮霧也能有不同色彩，呼籲粉絲一起認助彩色蓮霧禮盒，幫助植物人。

創世屏東院指出， 一名植物人每月平均花5至7萬元，創世屏東院安養56名植物人，到宅服務80位植物人及重度臥床老人，所需經費龐大。

「蓮蓮有餘」義賣彩色蓮霧禮盒，每盒1150元（2公斤）隨機內裝黑金剛、白子彈、黑糖芭比、巨無霸水蜜蓮霧與白嘉莉品種（3種以上）；或捐款1萬2000元認養愛心蓮霧樹，農家將代採收8盒彩色蓮霧禮盒。