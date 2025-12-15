議員指金門少子化應整合資源 陳福海：建友善環境

快訊

中央社／ 金門15日電

金門議員董森堡今天質詢表示，金門出生人口持續減少，應整合資源推出鼓勵青年留居金門等政策面對少子化；縣長陳福海說，努力建構友善環境，讓旅居在外金門人能回家鄉。

金門縣議會今天進行總質詢議程，無黨籍議員董森堡表示，金門縣年度出生總人口從民國107年1194人，到112年剩下721人，直接影響入學人數基礎，根據出生人口與生源統計，6年內國小新生將減少28%，國中新生在116年達到高峰後將一路下降，「很憂慮許多學校變成蚊子館」。

董森堡說，金門面臨少子化，應處理包括烈嶼校園合併等事項，且吸引人口移居政策也很重要，沒有青年人口安穩常住，人口金字塔沒辦法平衡，縣府應釐清人口流失原因，推動鼓勵青年人留居金門、免費公立托育政策等，「不反對建設教育設備，但資源應妥適整合利用。」

陳福海表示，金門大環境在改變，縣府努力建構友善環境，讓旅居在外金門人能回家鄉，「我相信我自己」；他也說，硬體建設是每個學校師長提出相對計畫，軟體部分可以採納議員建議，並與教育處和各校校長、老師共同面對。

金門 議員 青年

