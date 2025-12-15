影／高雄下酒祭魷魚放水泥漆桶退冰 網友酸「美味的配方被發現」

高雄流行音樂中心海風廣場下酒祭活動，被民眾直擊攤商將準備燒烤的魷魚，退冰後放在水泥漆桶內，引發食安疑慮，影片被上傳社群平台掀起熱議；業者事後雖然致歉，強調桶子是全新沒裝過水泥漆，網友不埋單開酸「美味的配方被發現」、「我以為在印度」。高市衛生局今天派員稽查，已要求業者不得再使用。

從民眾拍攝的畫面可見，攤位後方擺放多個白色塑膠桶，桶身印有水泥漆品牌標示，桶內插滿竹籤的魷魚正在退冰備料，網友對攤商存放食材方式認為很不妥，直呼「工業用的桶子拿來當食用級料桶？」、「連裝食材的容器也要省？」、「即便清洗過也不符合規定」也有網友直言一般油漆行都是成品準備銷售，怎麼可能販售全新空桶子，更何況桶身還貼著物流單。

對此，攤商透過聲明解釋，該批桶子確實為親戚開油漆行所提供，全新未使用過，從未盛裝過水泥漆或其他化學物質，僅因現場備料退冰過程中，會產生大量冰水，加上桶內同時裝有小卷與水，在提取與搬動容易過重導致提把斷裂，因此才使用較為堅固的桶器盛裝。

攤商對造成消費者觀感不佳致歉，坦言未考量周全，品牌後續全面改善與調整食安與作業規範，包含桶器與地面的距離，也會把所有退冰用的桶器統一更換為無標示、專用空白桶，避免造成誤解。

衛生局今派員至攤商營業登記處所查察，業者坦承影片屬實，食材未離地，經查當日盛裝魷魚桶子為pp材質油漆桶，非屬食品容器具，有食安疑慮，已當場要求業者不得再使用。

衛生局提醒業者，食材使用容器須依「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠製食品容器不得有不良變色、汙染或含有異物等，材質須符合試驗及溶出標準，以維護食品衛生安全。