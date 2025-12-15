高雄推動店家營業空間「友善身障者」計畫 全市285家獲頒認證

高雄市鼓勵營業面積90坪以下店家參與「友善身心障礙者營業場所計畫」，將店內環境打造身障者友善空間，包括空間順平整潔、高度可容膝桌位、代步車充電座等，並由身障者親自訪視並頒發星級認證，今年全市有38家店家通過認證，友善營業場所家數累計達285家，展現高雄在身心障礙者權利公約(CRPD)平等參與、落實可近精神的在地生活。

「友善身心障礙者營業場所計畫」由公益彩券盈餘基金支持，高雄市脊髓損傷者協會辦理，鼓勵營業面積90坪以下店家檢視空間和服務流程，由身心障礙者擔任訪視員，檢視店家營業環境是否順平整潔、有無障礙(通用)廁所、適當高度可容膝桌位、大字體圖示友善菜單、代步車充電座、導盲犬接納與個別化協助等，並依友善程度頒發星級認證。

高市社會局表示，今年獲認證MINI.D COFFEE 仁雄館皆符合上述友善環境及服務，讓評審委員及宣導訪視員一致給予五星認證肯定。店長蘇湘茹分享，聘用心智障礙實習生，讓她開始思考、檢視營業的空間與工作流程，並以「如何讓身心障礙朋友在店內更安全、便利與自在」為核心經營理念，也在身障訪視員建議下增設友善優先席與個別化服務(行動預點、友善得來速、餐點客製等)，成為CRPD在商業空間具體落實的最佳示範。