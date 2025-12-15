屏東三地門鄉口社村衛生室啟用 原鄉醫療新亮點

快訊

中央社／ 屏東縣15日電

屏東縣三地門鄉口社村衛生室建物老舊，難以因應現代醫療需求，屏東縣政府向衛福部爭取經費，投入逾1773萬元進行重建工程，今天揭幕啟用，提供部落可近性就醫環境。

口社村衛生室今天啟用，屏東縣長周春米及部落鄉親一起見證，儀式在傳統族語樂聲中揭開序幕，並由教會牧師祝禱祈福，現場氣氛溫馨隆重，多名部落耆老盛裝出席，表達對新衛生室的期待與感謝。

周春米會中表示，口社村衛生室自民國64年興建以來，已服務部落族人數十年，但建物老舊、空間狹小，難以因應現代醫療需求。縣府向衛生福利部爭取補助，並投入自籌經費，歷時1年6個月完成重建，全新衛生室外觀融合在地文化意象，展現部落特色，內部空間全面升級，象徵縣府對口社村族人健康的長期承諾。

周春米說，口社村衛生室原訂於11月中啟用，因受颱風影響而延宕。近年極端氣候頻繁，今年兩次颱風也對口社村造成不小衝擊，團隊將持續全力爭取重建當地重要交通要道口社大橋，提升部落整體安全與生活便利性。

與會的一名長輩表示，過去衛生室空間老舊、看診不便，如今新建完成，不僅環境明亮舒適，就醫也更加安心，「這是部落等了很久的好消息，真的很感謝縣政府為原鄉著想。」

縣府說明，口社村衛生室由屏東縣政府自籌經費新台幣1215萬2880元，並向衛福部爭取補助經費558萬4640元，共投入約1773萬7520元進行重建，基地面積擴大至127坪，除提供巡迴醫療、預防接種等基礎醫療服務外，同時導入遠距醫療系統，推動整合性篩檢、慢性病管理與健康促進活動。

