快訊

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

法國生活節在高雄2026年續辦 首移師衛武營規模更大

中央社／ 高雄15日電

已連續2年舉辦的「法國生活節在高雄」，每年均吸引十多萬人潮參與；高雄市行政暨國際處今天宣布，明年又將於5月22日至24日在衛武營國家藝術文化中心舉辦，將以更大規模登場。

延續台法文化交流盛況，高雄市行政暨國際處與法國在台協會、台灣法國人協會宣布將3度攜手合作，2026年「法國生活節在高雄」確定於5月22日至24日登場，並將首度移師衛武營國家藝術文化中心舉行。

高雄市行政暨國際處發布新聞稿表示，「法國生活節在高雄」自2024年首登場即獲得好評，2025年內容更加多元，短短2年累積超過27萬參與人次，展現南台灣對法式文化與國際交流的高度支持，活動成功建立品牌口碑。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）指出，法國生活節不僅是南台灣重要盛會，更期盼藉此持續深化雙邊友誼；尤其明年活動將移師衛武營舉辦，將籌劃多項精彩內容與驚喜，邀民眾明年5月共襄盛舉。

台灣法國人協會會長雷多明（Dominique Levy）表示，法國生活節在高雄歷經2024年與2025年連續2屆成功舉辦，受到高雄市民熱情支持，明年將為高雄帶來嶄新精彩活動，在高雄打造一個最法式的週末。

行政暨國際處長張硯卿指出，市府與法方團隊已共同啟動籌備，明年將持續打造一場融合藝術、美食、文化與城市風景的國際盛典，詳細活動內容將於規劃後陸續公布。

法國 高雄市 衛武營

延伸閱讀

「高雄聖誕生活節」 心願放大卡送商圈夜市券兌好禮

保護國內農業 法國籲歐盟緩簽貿易協定

高雄市綠營兩大派系議員合作 發起「搶救憲法法庭」連署

耶誕黃金周20日啟動 高雄13家百貨配合活動推心願放大卡

相關新聞

獨／長照機構遭爆AB班表、涉詐補助款 負責人否認…高市衛生局調查中

高雄某居家長照機構遭爆AB班表、涉詐長照補助款爭議，爆料人指出，該機構以假班表拿人頭冒名代領，更有居服員未到案家提供勞務...

一起為考生加油！ 屏縣府推出「屏東驕仔」考試手機桌布

學測進入倒數1個月，屏東縣政府今年首次推出以考試加油為主題「屏東驕仔」手機桌布，今天正式發布，此系列桌布以意志力滿分的屏...

原鄉醫療照護更便利 三地門鄉口社村衛生室異地重建今啟用

深耕原鄉醫療服務，屏東縣三地門鄉口社村衛生室因原址建築老舊，空間狹小，難以因應現代醫療需求，屏東縣府衛生局爭取經費加上自...

屏東里港鄉首家公設民營托嬰中心溫馨開幕

打造友善育兒環境，屏東縣政府全力擴充公共托育量能，盤點縣內可使用到空間，在里港鄉塔樓社區活動中心2樓打造托嬰中心，近10...

高雄市綠營兩大派系議員合作 發起「搶救憲法法庭」連署

財劃法爭議未休，憲法法庭去年底癱瘓至今，由高雄市議會民進黨議員所組成的南方問政聯盟今天宣布開設電子連署站，邀市民持自然人...

耶誕黃金周20日啟動 高雄13家百貨配合活動推心願放大卡

「高雄耶誕生活節」11月28日起在中央公園推出市集及耶誕樹點燈，每天吸引滿滿人潮，12月20日至24日進入活動最高潮，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。