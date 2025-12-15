法國生活節在高雄2026年續辦 首移師衛武營規模更大

已連續2年舉辦的「法國生活節在高雄」，每年均吸引十多萬人潮參與；高雄市行政暨國際處今天宣布，明年又將於5月22日至24日在衛武營國家藝術文化中心舉辦，將以更大規模登場。

延續台法文化交流盛況，高雄市行政暨國際處與法國在台協會、台灣法國人協會宣布將3度攜手合作，2026年「法國生活節在高雄」確定於5月22日至24日登場，並將首度移師衛武營國家藝術文化中心舉行。

高雄市行政暨國際處發布新聞稿表示，「法國生活節在高雄」自2024年首登場即獲得好評，2025年內容更加多元，短短2年累積超過27萬參與人次，展現南台灣對法式文化與國際交流的高度支持，活動成功建立品牌口碑。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）指出，法國生活節不僅是南台灣重要盛會，更期盼藉此持續深化雙邊友誼；尤其明年活動將移師衛武營舉辦，將籌劃多項精彩內容與驚喜，邀民眾明年5月共襄盛舉。

台灣法國人協會會長雷多明（Dominique Levy）表示，法國生活節在高雄歷經2024年與2025年連續2屆成功舉辦，受到高雄市民熱情支持，明年將為高雄帶來嶄新精彩活動，在高雄打造一個最法式的週末。

行政暨國際處長張硯卿指出，市府與法方團隊已共同啟動籌備，明年將持續打造一場融合藝術、美食、文化與城市風景的國際盛典，詳細活動內容將於規劃後陸續公布。