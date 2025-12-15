原鄉醫療照護更便利 三地門鄉口社村衛生室異地重建今啟用

深耕原鄉醫療服務，屏東縣三地門鄉口社村衛生室因原址建築老舊，空間狹小，難以因應現代醫療需求，屏東縣府衛生局爭取經費加上自籌款，口社衛生室重建工程終於完工，今天舉行揭牌啟用。周春米說，全新的口社衛生室給族人安全、友善且舒適的就醫空間，成為守護部落健康的據點。

原民會主委曾智勇就是來自三地門鄉口社村。衛生局指出，三地門鄉口社村衛生室重建經費，縣府自籌1215萬2880元，並向衛福部爭取補助經費558萬4640元，總經費共1773萬7520元。

今天舉行揭牌儀式，場面溫馨又熱鬧，新的口社村衛生室在口社派出所旁，橘色建築外觀，搭配排灣族圖騰，讓人眼睛為之一亮。今天啟用典禮，由教會牧師祝禱祈福，氣氛溫馨隆重。多名部落耆老盛裝出席，臉上洋溢笑容，一位長輩感性地表示，過去衛生室空間老舊、看診不便，如今新建完成，不僅環境明亮舒適，對長輩就醫也更加安心，「部落等了很久的好消息，感謝縣政府為原鄉著想。」

口社文健站長輩們製作耶誕賀卡，向縣長周春米表達感謝，縣府團隊在資源有限情況下，仍願意投入經費改善原鄉醫療環境，讓族人在部落就能獲得基本且安心的醫療照護。

縣長周春米說，原鄉醫療照護一直是縣府施政重要一環，口社村衛生室從1975年興建後，服務部落數10年，但建物老舊、空間狹小，難以因應現代醫療需求。縣府向衛福部爭取補助，投入自籌經費，歷時1年6個月完成重建，全新衛生室外觀融合在地文化，展現部落特色，內部空間全面升級，象徵縣府對口社村族人健康長期承諾。

周春米說，口社村衛生室原訂於11月中啟用，但受到颱風影響而延宕。近年極端氣候頻繁，今年兩次颱風對口社村造成不小衝擊，感謝部落鄉親在防災期間高度配合，縣府團隊持續爭取重建當地重要交通要道口社大橋，提升部落整體安全與生活便利性。