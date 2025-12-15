屏東里港鄉首家公設民營托嬰中心溫馨開幕

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
打造友善育兒環境，屏東縣政府全力擴充公共托育量能，盤點縣內可使用到空間，在里港鄉塔樓社區活動中心2樓打造托嬰中心，近100坪面積，縣長周春米說，這是屏東縣第11家公共托嬰中心，也是里港鄉首座，預計2029年前完成縣內33處公共托育機構。

周春米說，縣府配合中央「0至6歲國家一起養」政策，全力擴充公共托育量能，盤點可使用空間，設在里港鄉塔樓村社區活動中心二樓的托嬰中心，近100坪，今年7月招生，36名托育名額，縣府努力在屏北、屏中、屏南、離島及原鄉建置公共托育機構，預計在2029年可以完成全縣33處。

周春米表示，少子化已是國安問題，她上任以來規畫安心育兒三部曲，生育津貼第一胎2萬，第二胎以上加碼至3萬；月嫂升級2.0服務，開放第一胎即可申請，每胎提供80小時、價值2萬元的月嫂服務；明年2026年1月1日起，未滿1歲嬰幼兒，每月補助2000元營養金，提供嬰幼兒家庭最堅強的支持，盼提升生育率，打造好生、好養的希望城市。

縣府社會處表示，里港鄉公設民營托嬰中心教室以里港在地特產楊桃、玫瑰、檸檬作為設計概念，打造三個溫馨又充滿地方特色的班級，分別為小桃班、小玫班及小檸班，均有大面積採光，室內活動空間寬敞，結合多元感官啟發教玩具及適性教保活動，讓孩子在溫馨、安全、舒適及充滿家鄉特色的環境中快樂成長。

陳媽媽說，公設民營托嬰中心設置很方便，且價格便宜，一個月1萬2千元，政府補助7000元，另外再加自付的餐費等，每月開銷不到萬元，而且就在家附近，很方便。

社會處表示，政府力推優質、平價、友善的公共托育服務，致力成為爸媽的神隊友，縣府建置10個公共托嬰中心，再加上衛福部南區老人之家的1處，現有11處，歡迎有公共托育需求家長可洽社會處婦幼科公共托育機構承辦，洽詢電話：08-7320415分機5371、5375。

