獨／長照機構遭爆AB班表、涉詐補助款 負責人否認…高市衛生局調查中

高雄某居家長照機構遭爆AB班表、涉詐長照補助款爭議，爆料人指出，該機構以假班表拿人頭冒名代領，更有居服員未到案家提供勞務，卻申報核銷鐘點費，涉嫌詐領長照2.0補助款，目前衛生局已介入調查，針對班表登錄不實及詐領補助款正在釐清中，全案同步移送高雄地檢署偵辦。

該機構黃姓負責人接受本報查證，黃駁斥，所有核銷單據每月都送衛生局備查，不可能存在虛報、不實核銷，案主也不會配合居服員造假簽名，將靜待調查還原真相。

爆料者表示，該機構一名王姓督導以AB班表製作不實服務紀錄，冒用具有長照服務小卡（長期照顧服務人員證明）身障及失智類受訓證明的林姓居服員，幫蘇姓居服員排班，申報核銷服務時數和鐘點費掛在林女名下，卻是由蘇男代為出勤，班表所列服務人員與到場服務員不符，形同以人頭排班的方式進行不實核銷。

本報獨家取得班表，顯示林姓居服員被當成人頭冒名排班，實際到場服務的蘇男據此申報鐘點費，此外，不具失智症照護訓練資格的蘇男，竟被排班幫失智者案主服務，嚴重違反規定。

爆料人並說，該機構也曾以已註銷或未實際到職的居服員名義排班，被冒名的居服員小卡被拿去排班登錄，實際服務者卻是另有其人，更離譜的是，還有居服員未到案家實際執行服務，仍被登錄為已完成工作，服務時數照常申報，恐涉及詐領公帑。

另依規定，居服員每次到案家服務前後，均須完成打卡並留下軌跡紀錄，作為補助核銷依據，王姓女督導卻疑似多次直接幫蘇姓居服員代為打卡，有多筆紀錄均以補登註記，沒有任何足跡紀錄，卻仍順利申報通過，服務紀錄造假。爆料者稱，王女與蘇男服疑似為情侶關係，質疑私相授受、公器私用。

據了解，該機構今年10月才遭衛生局從班表、工作紀錄表揪出有勞工連上7天班未休，違反勞動法規並依法裁罰，從10月20日至11月18日停派新案1個月及記點1點處分，如今又爆出虛報、偽造不實核銷及詐領長照補助款爭議。

衛生局上午已派員稽查，針對是否涉及班表登錄不實、冒名服務及不當核銷長照補助款等偽造、虛報資料，正行政調查與資料比對中，包括班表、服務紀錄、案家回報及系統資料，釐清是否確有違規或不法。