一起為考生加油！ 屏縣府推出「屏東驕仔」考試手機桌布

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今年首次推出以考試加油為主題「屏東驕仔」手機桌布，今正式發布，此系列桌布以意志力滿分的屏東驕仔，搭配鼓勵加油的文字，為屏東囡仔們注入滿滿元氣，考試順利。圖／屏東縣政府提供
學測進入倒數1個月，屏東縣政府今年首次推出以考試加油為主題「屏東驕仔」手機桌布，今天正式發布，此系列桌布以意志力滿分的屏東驕仔，搭配鼓勵加油的文字，還有結合「從從容容」的趣味梗，希望在最後衝刺階段，為屏東囡仔們注入滿滿元氣，考試順利。

縣府行政暨研考處表示，學測即將在2026年1月17到19日舉辦，為祝福參與學測屏東囝仔勇往直前、贏得勝利，今年特別設計手機桌布來供學子或家長下載。

桌布主角「驕仔」，是屏東縣鳥紅尾伯勞化身為吉祥物，延續「我屏東我驕傲」的精神，更代表「榮耀之子」，象徵每位努力不懈的學子都是這片土地的驕傲。

該系列桌布內容多元且有趣，不但有鼓勵與祝福文字，也有結合青年熟悉趣味梗，例如「從從容容 游刃有餘」、「今天的我沒有極限，考試加油」、「逢考必過」等正面打氣款；也有強調屏東在地精神的「我是屏東囡仔、我驕傲」、「屏東囡仔不認輸，考試加油」；甚至加入詼諧警語如「別再滑了（手機）」，與親切的「驕仔與春驕姨的貼心提醒」，讓意志滿分的屏東驕仔，陪考生做最後一波衝刺。

行研處表示，這款考試加油桌布，今天正式開放下載，考生及民眾可至屏東縣政府官網或行研處網站免費下載，讓意志力滿滿的屏東驕仔，陪伴考生一起迎接挑戰！

下載連結：屏東縣政府官網—最新消息（https://www.pthg.gov.tw/Default.aspx）、屏東縣政府行研處網（https://www.pthg.gov.tw/planra/Default.aspx

屏東縣政府 免費下載 學測

