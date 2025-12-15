高雄市綠營兩大派系議員合作 發起「搶救憲法法庭」連署

財劃法爭議未休，憲法法庭去年底癱瘓至今，由高雄市議會民進黨議員所組成的南方問政聯盟今天宣布開設電子連署站，邀市民持自然人憑證（IC卡）到各議員服務處連署「搶救憲法法庭」，讓憲法法庭恢復正常運作，回到「該審就審、該裁就裁」的憲政軌道。

台南民進黨立委王定宇結合公民團體與多位市議員發起連署公投、救回憲法法庭，高雄民進黨籍市議員也展開相關動作。

南方問政聯盟今天表示，立法院11月14日三讀通過財劃法部分條文後，行政院及財政部已公開提出窒礙難行及對國家整體財政影響的疑慮。此類攸關國家財政分配與地方發展權益的重大修法，一旦涉及合憲爭議，理應回到憲政制度核心，由憲法法庭進行審視與裁決，方能確保制度運作符合憲政原則、維護各地公平發展。

南方問政聯盟指出，地方高度憂心財劃法將衝擊中央對地方補助款與地方財政穩定，進而排擠高雄捷運黃線及紫線、長照3.0等攸關市民生活的重大建設與公共服務預算，台灣恐再度走回「重北輕南」的發展老路。為守護台灣民主憲政的健全運作，也為確保高雄重大建設與城市發展不被不確定性綁架，呼籲市民踴躍前往各服務處參與連署，共同推動相關條文修正，讓憲法法庭恢復正常運作。

聯盟強調，高雄要進步、要照顧民生、要持續前進，最基本的前提就是穩健的地方財政與健全的憲政機制；該被檢視的修法爭議就應立即檢視，該被修正的憲政條文就應盡速修正，絕不能讓城市發展與人民權利，持續被失靈的憲政機制拖延。

「南方問政聯盟」由新潮流菊系、正國會與無黨籍議員共同組成，共有簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓等多位跨選區議員。此外，議長康裕成也與聯盟成員服務處共同啟動電子連署站。