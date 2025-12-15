快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市綠營兩大派系議員合作 發起「搶救憲法法庭」連署

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會南方問政聯盟在各議員服務處開設電子連署站，邀市民持自然人憑證連署「搶救憲法法庭」。圖／南方問政聯盟提供
高雄市議會南方問政聯盟在各議員服務處開設電子連署站，邀市民持自然人憑證連署「搶救憲法法庭」。圖／南方問政聯盟提供

財劃法爭議未休，憲法法庭去年底癱瘓至今，由高雄市議會民進黨議員所組成的南方問政聯盟今天宣布開設電子連署站，邀市民持自然人憑證（IC卡）到各議員服務處連署「搶救憲法法庭」，讓憲法法庭恢復正常運作，回到「該審就審、該裁就裁」的憲政軌道。

台南民進黨立委王定宇結合公民團體與多位市議員發起連署公投、救回憲法法庭，高雄民進黨籍市議員也展開相關動作。

南方問政聯盟今天表示，立法院11月14日三讀通過財劃法部分條文後，行政院及財政部已公開提出窒礙難行及對國家整體財政影響的疑慮。此類攸關國家財政分配與地方發展權益的重大修法，一旦涉及合憲爭議，理應回到憲政制度核心，由憲法法庭進行審視與裁決，方能確保制度運作符合憲政原則、維護各地公平發展。

南方問政聯盟指出，地方高度憂心財劃法將衝擊中央對地方補助款與地方財政穩定，進而排擠高雄捷運黃線及紫線、長照3.0等攸關市民生活的重大建設與公共服務預算，台灣恐再度走回「重北輕南」的發展老路。為守護台灣民主憲政的健全運作，也為確保高雄重大建設與城市發展不被不確定性綁架，呼籲市民踴躍前往各服務處參與連署，共同推動相關條文修正，讓憲法法庭恢復正常運作。

聯盟強調，高雄要進步、要照顧民生、要持續前進，最基本的前提就是穩健的地方財政與健全的憲政機制；該被檢視的修法爭議就應立即檢視，該被修正的憲政條文就應盡速修正，絕不能讓城市發展與人民權利，持續被失靈的憲政機制拖延。

「南方問政聯盟」由新潮流菊系、正國會與無黨籍議員共同組成，共有簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓等多位跨選區議員。此外，議長康裕成也與聯盟成員服務處共同啟動電子連署站。

憲法法庭 民主憲政 議員

延伸閱讀

台南農水路經費恐受財劃法修正影響 黃偉哲籲中央重視地方需求

幕後／若副署國家會倒？立院人士：光1.25兆軍費就倒好幾次

影／國民黨團批賴政府「不副署、不執行」是憲政獨裁

賴瑞隆：支持政院「不副署」 批財劃法重北輕南、 重藍輕綠

相關新聞

高雄市綠營兩大派系議員合作 發起「搶救憲法法庭」連署

財劃法爭議未休，憲法法庭去年底癱瘓至今，由高雄市議會民進黨議員所組成的南方問政聯盟今天宣布開設電子連署站，邀市民持自然人...

耶誕黃金周20日啟動 高雄13家百貨配合活動推心願放大卡

「高雄耶誕生活節」11月28日起在中央公園推出市集及耶誕樹點燈，每天吸引滿滿人潮，12月20日至24日進入活動最高潮，高...

屏東縣餐飲油煙陳情下降5成 環保局推出無煙餐廳美食地圖

生活型態轉變，外食人口與觀光旅遊人潮提升，「餐飲油煙異味」成為民眾最有感的環境公害議題之一，屏東縣政府環境保護局輔導轄內...

高雄旗津觀光下滑 渡輪成關鍵

高雄市旗津區近年觀光人數下降，搭渡輪到旗津的比率連年下降，民代認為原因之一是船班資訊不透明，候船民眾無法獲知渡輪進站、發...

改造旗津海水浴場 打造新風貌

高市旗津風景區遊客數大如前，多數設施老舊，高市府為挽救觀光，提出「灣區大港、旗津領航」計畫獲中央挹注4.78億元經費改造...

屏東長治第2公墓遷葬 發現疑似抗日義塚

屏東縣長治鄉第2公墓規畫興建牛稠溪滯洪池工程，遷葬過程發現1座「長興大武埔合祀靈墓」，文史工作者調查，極有可能是1895...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。