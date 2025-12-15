耶誕黃金周20日啟動 高雄13家百貨配合活動推心願放大卡
「高雄耶誕生活節」11月28日起在中央公園推出市集及耶誕樹點燈，每天吸引滿滿人潮，12月20日至24日進入活動最高潮，高市經發局聯手13家百貨公司推出專屬高雄的「心願放大卡」活動，民眾在耶誕市集消費滿200元可獲得50元商圈夜市優惠券之外，還能獲得心願卡前往13家百貨憑卡享優惠，有機會抽中手機及千元餐飲券。
12月20日至24日黃金周期間，中央公園會場將有落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器 Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER、鄭宜農、韋禮安等 25 組超強卡司天天開唱。
12月 20 日至 24 日在「Merry買你的市集」現場限量發放商圈夜市優惠券，集滿2章（消費滿200元）可獲得一張面額50元優惠券，可在全市40處商圈夜市及400家合作好店消費折抵。
此外，經發局與全市13家百貨公司推出「心願放大卡」，市民憑卡到合作百貨可兌換好禮與優惠，包括入會抽iPhone、千元餐飲券以及直送100元購物金、旋轉木馬免費搭乘、溜冰券等多項好康，讓民眾從中央公園一路玩到百貨公司。
舉例來說，持「心願放大卡」加入大統集團APP會員可獲得100元購物金，持卡至SKM Park Outlets，前往鈴鹿賽道樂園售票中心可免費搭乘券旋轉木馬乙張。
經發局指出，13 家百貨為SKM Park Outlets高雄草衙、夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店、岡山秀泰樂 GO 廣場、新光三越高雄三多店、新光三越左營店、大立百貨、漢神巨蛋／漢神百貨、Global Mall 環球購物中心、義大世界購物廣場、義享時尚廣場、高雄大遠百、遠東 SOGO。
