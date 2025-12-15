屏東縣餐飲油煙陳情下降5成 環保局推出無煙餐廳美食地圖
生活型態轉變，外食人口與觀光旅遊人潮提升，「餐飲油煙異味」成為民眾最有感的環境公害議題之一，屏東縣政府環境保護局輔導轄內餐飲業油煙防制設備改善，今年至11月底，餐飲油煙異味陳情案與同期相比大幅減少51％，環保局也在屏東演藝廳周邊推出無煙環保餐飲示範區。
環保局表示，受理散布油煙或異味汙染物餐飲業者，會先以輔導方式，督促業者加裝或改善防制設備，必要時引入外部專家學者把脈並提供建議解方，2025年累計輔導超過100家；而針對拒不改善或敷衍應付的10家業者，則無論規模大小，環保局理性執法。
環保局表示，2025年11月止，屏東縣餐飲油煙異味陳情案件計160件，較去年同期326件，減少51%，凸顯管制策略貼近民眾體感。
環保局表示，屏東縣餐飲業油煙防制成效，透過空氣汙染防制設備建置及老舊防制設備改善，約削減6.67公噸PM2.5排放，同時打造可複製、可推廣餐飲油煙防制模式，今年在屏東縣演藝廳周邊營造無煙環保餐飲示範專區，專區內餐飲業在輔導下，全數完成防制設備建置與自主維護制度建立，並推出「藝饗無煙餐廳美食地圖」，讓民眾在藝文氛圍環境，享受無油煙美食。
