屏東縣餐飲油煙陳情下降5成 環保局推出無煙餐廳美食地圖

生活型態轉變，外食人口與觀光旅遊人潮提升，「餐飲油煙異味」成為民眾最有感的環境公害議題之一，屏東縣政府環境保護局輔導轄內餐飲業油煙防制設備改善，今年至11月底，餐飲油煙異味陳情案與同期相比大幅減少51％，環保局也在屏東演藝廳周邊推出無煙環保餐飲示範區。

環保局表示，受理散布油煙或異味汙染物餐飲業者，會先以輔導方式，督促業者加裝或改善防制設備，必要時引入外部專家學者把脈並提供建議解方，2025年累計輔導超過100家；而針對拒不改善或敷衍應付的10家業者，則無論規模大小，環保局理性執法。

環保局表示，2025年11月止，屏東縣餐飲油煙異味陳情案件計160件，較去年同期326件，減少51%，凸顯管制策略貼近民眾體感。