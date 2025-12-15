屏東長治第2公墓遷葬 發現疑似抗日義塚

屏東縣長治鄉第2公墓規畫興建牛稠溪滯洪池工程，遷葬過程發現1座「長興大武埔合祀靈墓」，文史工作者調查，極有可能是1895年乙未抗日火燒庄戰役，所犧牲的六堆義勇軍英靈，喊話現地保留義塚，縣府指出，將等文資調查結果出爐，施工前會在討論保留方式與範圍。

大武埔忠勇公管理委員會指出，大武埔義勇公參與守護「台灣民主國」最終戰，此是大武埔是現存規模最大抗日忠勇義塚，也是六堆客家忠勇文化歷史的最終展現、台灣民主萌芽重要歷史遺跡，應讓更多人認識大武埔忠勇公事蹟。文史工作者查出，靈墓應是於昭和癸未年、距今82年前由民間善士所設立，相傳裡面埋有200多具1895年火燒庄戰役犧牲的六堆義勇軍骨骸，歷史意義相當重大。

屏縣府水利處指出，工程經費1.49億元，工期原定540天，現正進行文資調查，水利處施工前也會邀集相關單位確認保留方式與範圍，在不影響原設計防洪功能與效益之下，調整滯洪池附屬設施配置。

另，美軍1972年建立的中央廣播電台虎尾分台，見證早年兩岸對峙和戰略歷史，已列為雲林縣定文化景觀，縣府近期積極推動活化為數位影音基地，但除了辦活動期間，平常人煙稀少如同廢墟，虎尾鎮代主席陳明聖表示民眾一再陳情期能盡速開發活化，以免成治安死角。

縣府文觀處表示，已以480萬元規畫設計，並將向中央爭取1.2億元設置「文化景觀保存教育體驗區」開放自由參觀、也將設置錄音室、影音互動空間、數位剪輯中心等，作為雲林文化數位推廣基地。基地西側約0.15公頃草地明年會先改為停車場。