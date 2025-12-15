改造旗津海水浴場 打造新風貌

高市旗津風景區遊客數大如前，多數設施老舊，高市府為挽救觀光，提出「灣區大港、旗津領航」計畫獲中央挹注4.78億元經費改造旗津，第一階段已完工將旗津輪渡站通往旗後山步道、高雄燈塔周邊景觀改善，上月已開工改造旗津海水浴場，打造新亮點。

高雄市觀光局去年提出「灣區大港、旗津領航」競爭型計畫獲交通部觀光署補助，未來在旗津投入4.78億元，整合愛河灣、亞洲新灣區與旗津等景區。

旗津輪渡站通往旗後山步道、彩繪街區與高雄燈塔周邊景觀改善工程已階段性完工。

工務局道工處表示，通往旗后燈塔既有登山步道採施作迅速、易維護瀝青混凝土材料改善步道鋪面，強化排水導向與步行穩定性，降低青苔滋生與滑倒風險，登塔望遠省力又舒適。旗津輪渡站海岸路往旗後山步道工程提升海景視覺通透性，營造親近大自然空間。

上月開工「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」，整體建築與景觀營造融入沙丘、綠洲與海洋意象，打造具生態、文化與美學的海島風貌，增設遊客服務中心、建置海水浴場救生站、遊客淋浴區暨公廁等設施，改善既有景觀及動線，納入全齡及性別友善、穆斯林等國際觀光客需求。

旗津大街在地攤商說，海水浴場用圍籬圍起前半部分，勢必影響生意，希望明年如期完成，減少衝擊。

外地遊客說，原本旗津海邊乾淨整潔，希望未來全新場域完工、遊客量增加，能保持原本水準，樂見旗津迎來全新風貌。