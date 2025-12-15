聽新聞
高雄旗津觀光下滑 渡輪成關鍵

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄旗津風景區近年觀光人數下降，民代認為渡輪資訊不透明，候船民眾無法獲知渡輪進站時間、等待發船時間，苦苦等待影響搭船意願。記者宋原彰／攝影
高雄市旗津區近年觀光人數下降，搭渡輪到旗津的比率連年下降，民代認為原因之一是船班資訊不透明，候船民眾無法獲知渡輪進站、發船時間，影響搭船意願。高市交通局近年開發iBus+App提供捷運、輕軌、公車資訊，卻獨漏渡輪，建議應結合渡輪GPS和App推播，提供即時資訊。

交通局長張淑娟說，鼓山、旗津渡輪站當排隊人數增加，因民眾候船時間不一，無法由App告知預估等待時間，市府過去嘗試多種精進措施，例如比照演唱會模式，在不同排隊區段設移動式靜態看板，告知預估候船時間，但針對App提供即時資訊，交通局會與輪船公司後續開會討論可行性，強化候船資訊透明度。

統計指出，旗津風景區觀光數2019年達最高峰670萬人次，去年剩485萬人次，2022至2024年連續下滑，雖仍位列高雄觀光旅遊前10名，但遊客數大不如前。

市議員簡煥宗觀察，近3年旗津風箏節觀光人次和搭乘渡輪人數比率2023年55.48％，2025年52.88%，影響搭乘渡輪意願包括等待搭船時間、開船時間和船隻搭乘量能。

鼓山渡輪站設螢幕顯示器，顯示船班平均班次時刻、票價等資訊，但未有即時動態公告船隻資訊，導致每逢假期，遊客排隊等渡輪。簡煥宗說，交通局去年全新改版iBus+App，應在App上提供渡輪即時動態、預計開船時間，方便民眾掌握。

高雄市交通局iBus+App提供公車資訊、YouBike2.0站點可租用車輛、空位，讓民眾查詢捷運、輕軌到站時間，事前登記預約低地板公車等服務，下載量破5萬次，卻未涵蓋渡輪，民眾在渡輪站苦等，輪船公司僅依人力、大聲公傳達船班動態。

旗津居民表示，周末航班雖增加，但上船後有時等太久，若有App能顯示預訂開船、抵達時間，能更好掌握通勤時間。觀光客認為，App顯示船班狀態或渡輪站即時排隊人潮，可以有效緩解人潮，增加到訪意願。

簡煥宗建議，iBus+App系統可以結合渡輪GPS定位，告知每位使用者渡輪位置、粗估時間，藉由App推播，用文字或數據讓民眾瞭解即時排隊人數。

影／高雄反五輕落幕10年 靈魂人物黃石龍見證楠梓增加30棟大樓

高雄中油五輕廠關廠滿10周年，舊址整汙後台積電進駐設立楠梓產業園區。曾參與抗爭的居民、公民團體今辦「後勁反五輕」感恩茶會...

高雄市旗津區近年觀光人數下降，搭渡輪到旗津的比率連年下降，民代認為原因之一是船班資訊不透明，候船民眾無法獲知渡輪進站、發...

高市旗津風景區遊客數大如前，多數設施老舊，高市府為挽救觀光，提出「灣區大港、旗津領航」計畫獲中央挹注4.78億元經費改造...

屏東長治第2公墓遷葬 發現疑似抗日義塚

屏東縣長治鄉第2公墓規畫興建牛稠溪滯洪池工程，遷葬過程發現1座「長興大武埔合祀靈墓」，文史工作者調查，極有可能是1895...

公墓遷葬發現1895乙未六堆義勇軍最後一塊拼圖 地方盼保留

屏東縣長治鄉公所第二公墓遷葬，之後將作為滯洪池，遷葬過程發現一座「長興大武埔合祀陵墓」，地方文史工作者調查，極有可能是1...

高雄旗津地區近年觀光人數下降，搭乘渡輪前往旗津的比例也連年下降，民代認為原因之一是渡輪船班資訊不透明，候船民眾無法獲知渡...

