公墓遷葬發現1895乙未六堆義勇軍最後一塊拼圖 地方盼保留

屏東縣長治鄉公所第二公墓遷葬，之後將作為滯洪池，遷葬過程發現一座「長興大武埔合祀陵墓」，地方文史工作者調查，極有可能是1895年乙未抗日火燒庄戰役，所犧牲六堆義勇軍英靈，也為1895乙未六堆義勇軍找到最後一塊拼圖。

屏東縣府水利處表示，「大武埔合祀陵墓」經縣府文化資產保護所邀集專家委員展開文資相關程序初步調查中，水利處會在施工前將邀集相關單位確認保留方式與範圍，在不影響原設計防洪功能與效益之下，調整滯洪池附屬設施配置，該工程為「牛稠溪滯洪池工程」經費1.49億元，工期540天。

哈旗鼓文化藝術團藝術總監李榮豐，曾為製作火燒庄舞台劇對1895年火燒庄戰役歷史有深入的研究。李榮豐說，火燒庄戰役是六堆義勇軍最後一次對日抗戰行動，這次戰役最讓人淚目的是200多名義勇軍明知手中武器不如日軍，仍然慷慨赴義、保家衛國，戰役結束後，只得知義勇軍遺體用牛車載去東方，但載去哪裡、放在哪裡不得知。

1721年南部客家聚落為團結自保組成六堆義勇軍，李榮豐說，共有10次出堆。這次因長治鄉第二公墓遷葬，發現長興大武埔合祀靈墓，經文史調查，極有可能確認長興大武埔合祀靈墓就是1895年火燒庄戰役，六堆義勇軍犧牲烈士埋骨所在，讓流傳至今130年謎團，得以解開。

大武埔靈墓位在長治鄉第二公墓中地勢相對較高、不易淹水，緊鄰長治鄉開拓先鋒邱永鎬家族墓地，火燒庄戰役後，很有可能是大總理邱鳳揚與其族弟邱維藩主導，動用嘗會或神明會資源，協助處理大武埔忠勇公身後事。1943年，地方信士修建墓園後立碑紀念，刻有「長興大武埔合祀靈墓」字樣碑石，距今82年。

近年來屏東縣府解決長治鄉水患，規畫滯洪池、公園，大武埔古墓的遷葬保存議題浮出檯面。大武埔忠勇公管理委員會指出，向文化處提出文資審議申請，此案經邀請文資委員現勘後，基於大武埔陵墓所具有歷史價值、藝術價值和學術研究史重要意義，決議「列冊追蹤」。

大武埔忠勇公管理委員會副主委邱展新說，130年前保衛家園忠勇公長眠大武埔，是目前屏東縣境所知最大的抗日義塚。火燒庄殺蛇溪畔設抗日紀念公園，但大武埔忠勇公事蹟與長眠之所，鮮為人知。