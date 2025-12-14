內政部全民安全指引屏東宣講 董建宏：是救命寶典

快訊

中央社／ 屏東縣14日電

內政部今天下午在屏東縣慈鳳宮舉辦台灣全民安全指引宣講，內政部次長董建宏表示，手冊給大家安全概念，面對問題時要如何自救並互助，是救命寶典。

國防部11月19日展開全台普發台灣全民安全指引手冊，屏東縣預計24日開始發送。內政部今天在屏東慈鳳宮舉辦第3場台灣全民安全指引宣講會，董建宏、內政部民政司長鄭英弘及多名縣議員等人出席，現場約有200名民眾參與。

董建宏會中提及，生活中會面對什麼樣的風險，而面對這些風險，有什麼需要準備的，遇到時又要如何處理，手冊中給大家安全的概念，及如何自救且互助。

董建宏說，生活每天都這樣過，會覺得似乎沒什麼大事，但更需要居安思危，比如莫拉克風災發生時，也不知道一個村在瞬間就不見；又如內政部中央災防中心，從今年7月5日持續開設至10月23日，中間遇到颱風、大水及堰塞湖等多個事件。

董建宏表示，「這不是政府宣導品，是救命寶典」，因為有好的準備與練習，遇到時才知道怎麼處理。

台灣全民安全指引手冊中，涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等天災，民眾面對時的應處方式。

內政部 屏東縣 颱風

