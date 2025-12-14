影／高雄反五輕落幕10年 靈魂人物黃石龍見證楠梓增加30棟大樓

高雄中油五輕廠關廠滿10周年，舊址整汙後台積電進駐設立楠梓產業園區。曾參與抗爭的居民、公民團體今辦「後勁反五輕」感恩茶會，當年戰友重回自救會發起地聚首，眾人有感，楠梓不再有「光明燈（工廠煙囪）」、空氣中不再飄散臭油味，以前建地1坪3萬元沒人買，現在透天厝起碼2千萬元起跳，高煉廠周圍5里已經增加30棟高樓大廈。

中油第五套輕油裂解廠（簡稱五輕）帶給地方嚴重汙染，楠梓後勁人從1987年起展開近30年反五輕運動，2015年政府依承諾讓中油五輕廠關廠，2025關廠今年滿10年。

今天下午，地球公民基金會董事長李根政、後勁廟產管委會主委黃石龍及居民齊聚鳳屏宮，在祭拜鳳屏宮神農大帝及聖雲宮保生大帝後，當年參與反五輕的學者、居民、公民團體及媒體工作者坐下來，逐一分享當年參與五輕運動的心路歷程。

高市議會前副議長黃石龍有感而發說，反五輕之初他年僅33歲，現在年逾70歲，以前帶領居民抗爭時壓力很大，居民不斷被威脅說，關廠後會沒油可用、很多人會失去工作、後勁沒落變成死城。

黃石龍說，所幸上述這些情況沒有發生，後勁地區以前建地一坪3萬元沒人買，在台積電進駐後，現在小一點的透天厝2千多萬元，大一點要賣4千多萬元，後勁地區五里增加30棟大樓，真的要感謝在場所有學者、專家及環保團體協助，才有今日的好環境。

後勁社會福利基金會常務監察人陳志峯分享說，他的妻子交往時第一天到後勁時抱怨「你們這裡味道很臭，有瓦斯味道」，後來煙囪關了、天際不再有黑煙，晚上更可以看見天上的星星，反五輕能抗爭成功，光榮屬於在地每一人。