馬公漁民退潮垂釣大豐收 2天釣起近30尾原生石斑
澎湖野生的「馬拉巴石斑」（一般稱為「來麻」），今年變多了。陳姓漁民一連2天配合潮汐，下海垂釣，大有斬獲，共釣起近30尾「來麻」石斑，打破20餘年來釣魚紀錄。
40來歲陳姓民眾，從事海釣逾20年，是「一支釣」釣魚高手，平日只要海象可以，不是開著自有休閒漁政小船出海或配合潮汐以徒步方式至近岸海域垂釣，每每釣得玳瑁石斑及青嘴等魚獲。
陳姓民眾13、14日一連兩天，配合海水退潮之際，徒步方式下海前往馬公近岸海域垂釣，魚兒咬性大發，竿起竿落拉得過癮，收獲滿滿，一個潮汐釣得10餘斤玳瑁石斑魚，其中平時極少釣到俗稱「來麻」的「馬拉巴石斑」，2天下來共釣得13、14尾之多，打破過去1天最多9尾紀錄，且每尾至0.5公斤重，大的還超過1公斤。
陳姓民眾表示，「馬拉巴石斑」在澎湖一般稱為「來麻」，可說是澎湖海域原生種石斑魚，以往在佇港海釣時，一個潮汐能釣個1、2尾，就很不錯了；但這2天接連釣到十餘尾，直言太幸運，自己也感到不可思議，希望近期潮汐再下海釣魚，也都有這樣收獲。
