馬公東衛坑道轉角又驚又喜 沉浸澎湖冬季光影之旅

中央社／ 澎湖縣14日電

馬公東衛坑道今天推出「新兵任務密室脫逃」活動，近200名大小民眾摸黑闖關，坑道內轉角處處有驚喜、驚嚇，精彩刺激，讓民眾有個難忘的光影之旅，成功打造澎湖冬季不一樣觀光旅遊體驗。

澎湖縣工商發展投資策進會為推動澎湖冬季觀光旅遊，今天在馬公東衛天后宮與東衛坑道推出沉浸式「光影市集：穿越東衛的歷史」等活動，吸引近200名親子、青年旅客與社區居民一起探索體驗，以全新方式認識在地文化。

縣長陳光復表示，馬公東衛不只是澎湖古早聚落，更是有豐富歷史與文化記憶的社區。工策會首次推出「光影市集：穿越東衛的歷史」活動，結合歷史坑道與創新遊戲活動，民眾透過坑道闖關等遊戲，重新認識澎湖，讓澎湖文化故事被看見，帶動文化旅遊的興起。

光影市集活動，除有東衛坑道密室逃脫闖關外，還有夜間光影市集，提供有手作、美食，體驗澎湖冬夜獨有光影魅力，讓東衛坑道愈夜愈美麗。

馬公東衛坑道是日治末期築造的防空壕坑道，屬半地下化拱型坑道結構，全長120公尺，坑道現況是軍方兵工在民國50年構建，分別作為空軍防砲、通信機房與師部戰時指揮所，80年代軍方撤離後，澎湖縣政府為活化東衛坑道設施在民國111年進行坑道運事體驗營造修護，113年5月完成，目前結合東衛天后宮、水庫、石雕公園、正甘泉萬代井等，成為澎湖帶狀觀光旅遊新亮點。

澎湖縣 馬公 光影

