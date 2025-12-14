高雄旗津觀光下滑！渡輪交通成關鍵 民眾排隊苦等抱怨

高雄旗津地區近年觀光人數下降，搭乘渡輪前往旗津的比例也連年下降，民代認為原因之一是渡輪船班資訊不透明，候船民眾無法獲知渡輪進站、發船時間，苦苦等待影響搭船意願，高市交通局近年開發iBus+APP提供市區捷運、輕軌、公車資訊，卻獨漏渡輪資訊，建議應結合渡輪GPS和APP推播系統，提供渡輪即時資訊。

經統計，旗津風景區觀光數2019年達最高峰670萬人次，去年剩485萬人次，2022至2024年連續下滑，雖仍位列高雄觀光旅遊據點前10名，但遊客數已大不如前。市議員簡煥宗直言原因是交通，觀察近3年旗津風箏節觀光人次和搭乘渡輪人數比例，2023年為55.48％，2025年降至為52.88%，影響搭乘渡輪意願的因素包括等候時間、開船時間和船隻搭乘量能等。

目前鼓山渡輪站已有設置螢幕顯示器，顯示船班平均班次時刻、票價等資訊，但未有即時動態公告船隻資訊，導致每逢假期，眾多遊客排隊等候渡輪。簡煥宗認為，現代人手一機，交通局去年推出全新改版iBus+APP，應該在APP上提供渡輪即時動態、預計開船時間，方便民眾即時掌握狀況。

高雄市交通局的iBus+APP提供公車資訊、YouBike2.0站點可租用車輛、空位，也讓民眾查詢捷運、輕軌到站時間，事前登記預約低地板公車等服務，下載量突破5萬次，卻未涵蓋渡輪資訊，面對民眾在渡輪站苦等，輪船公司目前僅依靠人力、大聲公傳達船班動態。

旗津居民表示，周末航班雖已增加，但上船後有時等候許久，若有APP能顯示預訂開船、抵達時間，能更好掌握通勤時間。觀光客也認為，渡輪會因為突發意外或加油而延誤行駛，APP顯示船班狀態或渡輪站即時排隊人潮，能有效緩解排隊高峰人潮，增加到訪意願。

簡煥宗表示，iBus+APP系統可以結合渡輪GPS定位資訊，告知每位使用者渡輪位置、提供粗估等待、發船時間等資訊，也能透過APP推播系統，用文字或數據讓在地民眾瞭解渡輪站即時排隊人數等。