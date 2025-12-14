高雄首創樂齡友善館進駐閱讀空間 鼓勵長輩天天跑圖書館

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市圖三民分館成立樂齡友善館，長輩天天可跑圖書館。圖／高市衛生局提供
高市圖三民分館成立樂齡友善館，長輩天天可跑圖書館。圖／高市衛生局提供

天天跑圖書館不是年輕學生的專利，高市衛生局與市立圖書館跨域合作，整合圖書館公共服務與健康促進及失智友善專業，選在三民圖書館打造全台首座跨域整合示範館，拉近居民距離，也讓長輩重新找回走入公共空間的自信與喜悅。

衛生局長黃志中與高雄市立圖書館李金鴦館長今天共同主持高市圖三民分館「樂齡樂智友善館」揭牌儀式，高雄市議長康裕成率多位議員參與。為在圖書館內打造樂齡友善館，三民分館導入更清晰易讀的標示、動線規畫及健康量測設備，讓長者走進圖書館就能感受安心與自在。

衛生局長黃志中指出，高雄今年正式邁入超高齡社會，三民區是全市高齡人口最多的行政區，高市圖三民分館原本就具備生活保健類館藏書籍優勢，衛生局特別與高市圖合作，整合圖書館公共服務能量與衛生局的健康促進、失智友善專業，打造全台首座以公共圖書館為核心的跨域整合示範館。

揭牌儀式後，館內舉行青銀共樂的桌遊活動，高雄中學桌遊社學生到場陪伴長輩玩遊戲，透過遊戲訓練高齡者反應與活絡記憶，以期達到延緩失智與活化腦力效果。圖書館說，三民分館轉型為「樂齡樂智友善館」後，陸續推出樂齡閱讀、健腦課程、手作活動與世代交流等多元方案，明年將持續推出更多貼近生活的主題課程與友善服務。

高市圖三民分館成立樂齡友善館，高中生在友善館內陪長輩玩桌遊，協助訓練反應與活絡記憶。圖／高市衛生局提供
高市圖三民分館成立樂齡友善館，高中生在友善館內陪長輩玩桌遊，協助訓練反應與活絡記憶。圖／高市衛生局提供

圖書館 衛生局 公共

