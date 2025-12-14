高雄首創樂齡友善館進駐閱讀空間 鼓勵長輩天天跑圖書館

天天跑圖書館不是年輕學生的專利，高市衛生局與市立圖書館跨域合作，整合圖書館公共服務與健康促進及失智友善專業，選在三民圖書館打造全台首座跨域整合示範館，拉近居民距離，也讓長輩重新找回走入公共空間的自信與喜悅。

衛生局長黃志中與高雄市立圖書館李金鴦館長今天共同主持高市圖三民分館「樂齡樂智友善館」揭牌儀式，高雄市議長康裕成率多位議員參與。為在圖書館內打造樂齡友善館，三民分館導入更清晰易讀的標示、動線規畫及健康量測設備，讓長者走進圖書館就能感受安心與自在。

衛生局長黃志中指出，高雄今年正式邁入超高齡社會，三民區是全市高齡人口最多的行政區，高市圖三民分館原本就具備生活保健類館藏書籍優勢，衛生局特別與高市圖合作，整合圖書館公共服務能量與衛生局的健康促進、失智友善專業，打造全台首座以公共圖書館為核心的跨域整合示範館。