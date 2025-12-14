影／屏東整座城市一起過耶誕！ 萬金聖母聖殿耶誕點燈

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東整座城市一起過耶誕！ 國境最南耶誕城，屏東縣萬金聖母聖殿今年164年，是台灣歷史最悠久的天主堂之一，13日晚間溫馨點燈，為12月的耶誕月揭開序幕。
屏東整座城市一起過耶誕！ 國境最南耶誕城，屏東縣萬金聖母聖殿今年邁入164年，是台灣歷史最悠久的天主堂之一，13日晚間溫馨點燈，為12月的耶誕月揭開序幕。

屏東縣長周春米13日晚間出席點燈，周春米說，12月是祝福季節，屏東是歡樂之城、感恩之城，從屏東公園到各教會都點起燈，「點亮希望，照亮屏東！」

屏東縣萬巒鄉萬金村長潘譽仁說，萬金聖母聖殿耶誕點燈後，象徵百年信仰祝福再次照耀村落，宣告耶誕季正式開啟，今年以「信仰、光與祝福」為主題，邀請大家一起來見證萬金特有溫暖與榮耀。

萬巒鄉長林國順說，萬金聖母聖殿是全台灣最古老天主教堂之一，也是台灣天主教重要地標，每年萬金聖誕季吸引許多遊客賞燈，成為推廣萬巒觀光的重要契機。

矗立在大武山下萬金聖母聖殿，迄今164年，萬金聖母聖殿是西班牙式古堡建築歷經百年歲月，簡潔莊嚴。每年12月萬金聖母聖殿舉辦主保大典聖母遶境及耶誕節慶祝，教友們前往朝聖，洋溢濃濃節慶氣氛。

萬金社區發展協會今年在12月24日平安夜準備限量麻油雞免費贈送給大家，將愛傳遞千里，讓遊客感受社區溫暖與關懷，並藉社區力量，完成年度一大盛事。

萬金耶誕季點燈後，21日下午萬金聖母聖殿有樂團演奏、24到25日有福爾摩沙餐車聯盟在萬金活動中心前廣場舉行耶誕市集，24日平安夜萬金村、赤山村迎聖嬰、晚間子夜彌撒，25日晚間耶誕彌撒等，萬金村、赤山村也有馬槽裝置藝術，來到萬巒鄉感受濃厚的耶誕氛圍。

屏東整座城市一起過耶誕！ 國境最南耶誕城，屏東縣萬金聖母聖殿今年164年，是台灣歷史最悠久的天主堂之一，13日晚間溫馨點燈,為12月的耶誕月揭開序幕,一旁還有馬槽裝置藝術展。
屏東整座城市一起過耶誕！ 國境最南耶誕城，屏東縣萬金聖母聖殿今年164年，是台灣歷史最悠久的天主堂之一，13日晚間溫馨點燈,為12月的耶誕月揭開序幕,一旁還有馬槽裝置藝術展。
屏東整座城市一起過耶誕！ 國境最南耶誕城，屏東縣萬金聖母聖殿今年164年，是台灣歷史最悠久的天主堂之一，13日晚間溫馨點燈,為12月的耶誕月揭開序幕,一旁還有馬槽裝置藝術展。
屏東整座城市一起過耶誕！ 國境最南耶誕城，屏東縣萬金聖母聖殿今年164年，是台灣歷史最悠久的天主堂之一，13日晚間溫馨點燈,為12月的耶誕月揭開序幕,一旁還有馬槽裝置藝術展。

