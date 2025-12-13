快訊

屏東萬金聖母聖殿點燈湧入上百名教徒 耶誕氣氛濃厚

中央社／ 屏東縣13日電
屏東萬金聖母聖殿「2025萬金聖誕季」點燈儀式13日晚間登場，由屏東縣長周春米（前左7）與萬金聖母聖殿本堂神父陳文安（前左8）等人共同點亮主燈。圖／中央社
屏東縣萬巒鄉天主教重要地標萬金聖母聖殿今晚點燈，為萬巒鄉冬季節慶活動揭開序幕。聖殿廣場湧入上百名教徒共襄盛舉，萬金村及赤山村還有馬槽裝置藝術展，耶誕氣氛濃厚。

萬金聖母聖殿「2025萬金聖誕季點燈儀式」今晚登場，由萬金聖母聖殿本堂神父陳文安、萬金傳協會長潘馨隆、屏東縣長周春米、萬巒鄉長林國順及萬金村長潘譽仁等人共同點亮主燈，為萬巒鄉冬季節慶活動揭開序幕。

周春米致詞表示，萬金聖母聖殿歷史悠久，點燈非同凡響，是屏東、也是萬巒的福氣。感謝神父帶領，在城內點起美麗及喜樂的燈給予大家祝福，希望點燈之後，眾人皆能更有勇氣與信心面對明年挑戰。

萬巒鄉長林國順表示，萬金聖母聖殿是全台灣最古老天主教堂之一，也是台灣天主教重要地標，更是地方文化核心。每年萬金聖誕季不僅吸引許多外地觀光客前來賞燈，成為推廣萬巒觀光重要契機。

聖殿晚間6時許即有教友蜂湧而至，欣賞點燈前的聖歌帶動唱及熱力四射舞蹈表演，接著在神父陳文安恭讀福音後，由受邀貴賓一同啟動點燈，聖殿點亮瞬間，彩帶如煙火開散，在空中灑下繽紛色彩，聖殿廣場耶誕樹同步亮起，節慶氣氛濃厚。

萬巒鄉公所表示，矗立在大武山下的萬金聖母聖殿，迄今已164年歷史，教堂為西班牙式古堡建築、簡潔莊嚴。每年12月主保大典聖母遶境及耶誕節慶祝活動皆吸引各地教友朝聖。今年萬金聖母聖殿以「希望的朝聖者」為主題，希望將愛透過耶誕節傳遞給來到萬金的每一個人，萬金社區發展協會與台酒公司及在地畜產業者合作，將於24日平安夜準備限量麻油雞免費贈送給民眾。

「萬金聖誕季」於13日點燈後，除了24日平安夜「酒香麻油雞愛心傳千里」活動外，21日下午於聖殿內有樂團演奏；24日至25日還有福爾摩沙餐車聯盟於萬金活動中心前廣場舉行「聖誕市集」；即日起至明年1月10日，萬金村及赤山村也有馬槽裝置藝術展，耶誕節氛圍滿滿。

耶誕將至，屏東縣萬巒鄉天主教重要地標萬金聖母聖殿13日晚間點燈，聖殿廣場湧入上百名教徒共襄盛舉，佳節氛圍濃厚。圖／中央社
