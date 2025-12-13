高雄大寮紅豆花田季 陳其邁推廣特色產業：好吃又營養

2025大寮紅豆花田季今天在高雄大寮登場，市長陳其邁表示，大寮紅豆可說是獨步全台，過去常作為禮物送給總統跟政院成員，一方面能推銷，二方面也是爭取預算利器。

2025大寮紅豆花田季今天於高雄捷運大寮站1號出口前廣場熱鬧登場，陳其邁上午與多名地方民代揭幕，並走訪攤位品嚐美食。

陳其邁表示，今天特別來參加大寮區公所跟大寮農會合辦的紅豆花田季，大寮紅豆可以說是獨步全台，因為不僅好吃還非常營養，富含膳食纖維跟葉酸，吃了不僅皮膚好，養顏又美容，是非常好且不分季節都非常喜歡的食品。

他提到，過去常常會把大寮紅豆送給總統、或是行政院各部會成員。一方面推銷高雄大寮紅豆，二方面也是爭取預算補助的利器。大寮紅豆跟其他的紅豆比較不一樣的地方，是它的皮是比較薄一點，所以不論做冰品或是紅豆餅等，都是非常好、非常珍貴的食材。

陳其邁說，今年特別跟著名糕餅店合作，推出「紅蜜紅豆費南雪」，不僅好吃，也會帶來好福氣，也歡迎所有市民朋友，利用週末到前庄社區，還有永芳社區，以及配合紅豆花田打卡的景點走一走，非常方便。只要搭乘捷運，一車到底就到大寮捷運站。

高雄市政府說明，現場活動內容精彩豐富，匯聚在地小農特色市集、趣味DIY手作體驗及親子樂園等多樣設施，最受矚目「紅豆餅大Fun送」活動，穿搭紅色元素即可兌換紅豆餅，首日即吸引排隊人潮。

大寮區公所表示，活動以在地紅豆產業為核心，結合花田景致、農村體驗、親子互動及文化導覽，呈現「紅豆有甜，大寮有你」溫馨主題。今年推出專屬紅豆宣傳車，未來將巡迴各地活動，推廣大寮優質農特產品，盼展現大寮豐厚農業底蘊與獨特魅力，吸引更多遊客走進大寮、認識大寮。