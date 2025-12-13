場面盛大！澎湖1500人大行軍 人龍塞爆2.5公里跨海大橋

快訊

中央社／ 澎湖縣13日電
澎湖縣政府主辦的秋冬軍事主題活動「2025澎湖大行軍」13日登場，參與者自跨海大橋西嶼端步行出發前往白沙端，活動結合行軍精神、全民國防教育推廣、軍事體驗與裝備展示，具體感受澎湖在區域防衛中重要地位。澎湖縣政府提供／中央社
澎湖縣政府主辦的秋冬軍事主題活動「2025澎湖大行軍」13日登場，參與者自跨海大橋西嶼端步行出發前往白沙端，活動結合行軍精神、全民國防教育推廣、軍事體驗與裝備展示，具體感受澎湖在區域防衛中重要地位。澎湖縣政府提供／中央社

澎湖縣政府主辦的秋冬軍事主題活動「2025澎湖大行軍」1500人人龍今天塞爆全長2.5公里澎湖跨海大橋，場面盛大壯觀，參與民眾還品嚐「3金宴」等美味，感受獨特風格海島旅遊體驗。

與國軍合作的澎湖大行軍活動讓參與者自跨海大橋西嶼端出發，透過步行到白沙端，結合行軍精神、全民國防教育推廣、軍事體驗與裝備展示，更具體感受澎湖在區域防衛中重要地位。

澎湖縣長陳光復、澎湖防衛指揮部指揮官陳俊源中將等與民眾一起步行，警方在大橋兩端管制，維護安全。

活動現場有國軍裝備靜態陳展、戰鼓演出、軍事體驗與反詐騙宣導活動等，終點白沙端提供「海菜（綠金）、紫菜（黑金）與土魠魚（白金）」等「3金宴」特色海味料理供完成挑戰民眾品嚐，現場氣氛熱鬧歡樂。

澎湖縣政府表示，2梯次澎湖大行軍活動分別在11月29日與12月13日舉行，每梯次1500人都額滿，民眾參加大行軍後可搭配澎湖冬季限定小旅行、台灣好行等旅遊路線，透過多元旅遊行程，深度體驗澎湖冬季獨特風貌。

澎湖縣政府與國軍合作舉辦的2025澎湖大行軍活動13日熱鬧登場，讓參與者自跨海大橋西嶼端出發，一同步行到白沙端，1500人共襄盛舉。澎湖縣政府提供／中央社
澎湖縣政府與國軍合作舉辦的2025澎湖大行軍活動13日熱鬧登場，讓參與者自跨海大橋西嶼端出發，一同步行到白沙端，1500人共襄盛舉。澎湖縣政府提供／中央社
澎湖縣政府主辦的秋冬軍事主題活動「2025澎湖大行軍」13日登場，1500人隊伍綿延成長長人龍，塞爆全長2.5公里澎湖跨海大橋。澎湖縣政府提供／中央社
澎湖縣政府主辦的秋冬軍事主題活動「2025澎湖大行軍」13日登場，1500人隊伍綿延成長長人龍，塞爆全長2.5公里澎湖跨海大橋。澎湖縣政府提供／中央社

