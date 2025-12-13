國寶畫家陳景容澎湖發表創作 展現創作歷程、多元風格

快訊

中央社／ 澎湖縣13日電

92歲國寶畫家陳景容今天在澎湖生活博物館舉辦「花都．花宅的思念之心」創作發表會，展出其近年於澎湖花宅及法國巴黎創作的64幅作品，呈現其創作歷程與多元風格。

畫家陳景容「花都．花宅的思念之心」創作發表會今天登場，包括澎湖縣政府參議洪棟霖、前駐法大使呂慶龍與作家歐銀釧等人都出席與會，陳景容除在現場分享創作歷程，還致贈現場民眾2026年創作明信片作為紀念。

洪棟霖表示，長年旅居巴黎創作的陳景容在文化局邀請下，去年帶著學生回到澎湖，由在地藝術家王旭松陪同重返望安花宅踏尋並駐村創作。洪棟霖也期盼，澎湖望安未來有一處典藏陳景容教授創作的基地。

澎湖文化局表示，「花都．花宅的思念之心」創作展，是陳景容教授師生自2024年至2025年間在澎湖花宅及巴黎所創作的，精選其中的溼壁畫、粉彩畫、油畫、瓷畫、馬賽克畫、陶版畫、銅版畫等64幅，並以中、英、法3種語言編輯成盒卡，澎湖首展後，19日將在台北科技大學藝文中心舉辦「歲月巴黎」展，作為陳景容教授92歲生日特展。

國寶畫家陳景容作品被海內外美術館收藏，國家音樂廳「樂滿人間」壁畫也是陳景容的作品，本身除了是位偉大的藝術教育家，今年還榮獲教育部第10屆藝術教育貢獻終身成就獎。

澎湖縣 畫家 文化局

