高市圖繪本「聽海說的故事」獲獎 推地方記憶保存

高雄市立圖書館今年再度拿下經濟部中小及新創企業署「公務創新組特別獎」。市圖表示，今年以海洋文化繪本「聽海說的故事」奪獎，凸顯企業、社創與公部門共同努力的價值。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，經濟部中小及新創企業署昨天舉辦「2025 Buying Power 社會創新暨新創採購頒獎典禮」，表揚年度推動社會創新產品與服務的政府機關與企業團體。高雄市立圖書館今年二度拿下「公務創新組特別獎」。

高雄市文化局長王文翠表示，高市圖長期耕耘原創繪本與教育推廣，累積深厚的內容轉譯能量。連續2年獲得Buying Power特別獎，代表市府推動文化近用、社會創新與跨界合作的重要成果，也凸顯企業、社創與公部門共同努力的價值。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，高市圖在2024年以「移動的想像─人本交通體驗主題圖書館」首次參賽就拿下雙獎肯定，把人本交通理念帶進社區圖書館，展現圖書館回應城市議題的創新力。

高雄市立圖書館今年以海洋文化繪本「聽海說的故事」再度奪下特別獎。市圖說明，這本繪本由海洋委員會補助，高市圖攜手高雄在地社創團隊「無尾香蕉動物學校」共同完成，並獲台灣中油公司支持。

製作團隊走進林園港埔、鳳芸宮、汕尾漁港等地，透過田調、訪談和踏查記錄漁村生活、海岸風光、潮間帶文化與媽祖海巡信仰，再把這些在地故事轉化成一本能被孩子與大人閱讀的繪本，讓海洋文化真正走進生活。

李金鴦指出，從人本交通到海洋文化，高市圖持續把圖書館打造成公共議題的交流與轉譯平台。「聽海說的故事」不只是一本書，更承載著地方記憶與人情。未來將持續推動跨域合作，讓更多城市故事被保存、講述，讓圖書館不只是藏書的地方，更是連結城市與市民的重要文化平台。