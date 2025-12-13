屏東社造展成果潮州鎮公所帶動老街觀光、青年串連社群翻轉漁村

2025屏東社造成果展今在勝利星村廣場登場，社區、青年與新住民展現成果，潮州鎮公所連兩年藉由公民審議落實居民參與公共政策，推動建基老街活化與觀光。佳冬鄉塭豐社區串聯社群與青年共同打造「來塭叨節-漁夫生活祭」翻轉漁村。

屏東縣府文化處長吳明榮說，社區能力很強，2027年台灣設計展將在屏東縣舉行，希望大家來到屏東走進社區，社區將推出產品成為商品、社區遊程，讓大家走入社區，來到社區可以看、可以吃，可以玩，探索屏東風土人文。也希望之後社造成果展，可以來到屏中的東港王船文化館周邊，或是到恆春文化中心，這樣屏北、屏中、屏南都走過。

文化處表示，今年社造成果展以「找到自己的光」為主題，23個社區、17名青年、新住民與3個公所帶領社造點共同參與。

潮州鎮公所連2年透過公民審議落實居民參與公共政策，帶動建基老街活化與觀光。潮州鎮公所表示，推出各種潮州文創小物，民眾來到潮州，走進鎮內設置的問路店，透過遊程手機集點闖關，集滿一定點數，可到日式文化園區服務站換取文創小物，上月推出，獲不錯回響。

琅嶠半農半藝發展協會以恆春半島植物染手工藝融合社區特色，推出「瓊麻三寶袋回家」，結合港口茶，洋蔥與瓊麻，製作出特色商品，也讓遊客體驗。

林邊水利社區將長者生命故事以藝術創作呈現；枋寮東海社區結合社區古厝、生活故事化為戲劇演出；佳冬鄉塭豐社區串聯社群與青年共同打造「來塭叨節-漁夫生活祭」，跨域合作共創成果，也翻轉大家對漁村刻板印象，青年創意加入讓漁村頓時鮮活。

佳冬鄉塭豐社區推出特色餐盒，與在地小農、漁民合作，特色餐盒包括有飯糰、玉子燒等，成為常態性的產品，未來也將推動特色餐桌。