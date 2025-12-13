聽新聞
高雄亞灣特貿1基地擬公辦都更 議員喊話市府「別賣地」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄旅運中心對面的特貿1基地準備以公辦都更方式開發，市議員郭建盟認為此處是亞灣區的帝王級精華土地，千萬不能賣。記者徐白櫻／攝影
高雄旅運中心對面的特貿1基地準備以公辦都更方式開發，市議員郭建盟認為此處是亞灣區的帝王級精華土地，千萬不能賣。記者徐白櫻／攝影

亞灣區公有土地接連啟動開發案，特貿1基地與Y15站聯開案一路之隔，市府擬公辦都更方式開發。議員指台北101大樓、北士科輝達總部均以設定70年地上權方式進行，亞灣第一排精華地若賣掉將喪失發展機會，議會以附帶決議方式要求市府不得分割、讓與。財政局表示，地上權招商難度高，持續溝通。

特貿3基地由興富發、國城等集團開發中，高雄旅運中心對面有特貿1、特貿2基地（鴻海集團取得），財政局7月曾辦特貿1（C1、C2、C3）招商說明會，土地共3785坪，權屬45%高市府、55%中油，擬採公辦都更。

議員郭建盟以帝王級精華土地形容特貿1、特貿2土地，並強烈要求市府不要再出售公有土地。郭指出，若採用公辦都更、權利轉換方式開發，未來土地所有權會被分掉，以3千坪土地來說，分回來的面積可能不到1千坪，其餘權利都被分走，應優先以設定地上權方式釋出使用權，以免產生糾紛。他說，特貿2基地採聯開是因為當時捷運財務需求很大，但時空背景已經不同。

財政局長陳勇勝說，公辦都更不是賣土地，市府約可分回三成，地上權招商困難，會持續與議會溝通。

