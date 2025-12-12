高雄沿海違規籠具 茄萣、永安與彌陀查獲394個

快訊

中央社／ 高雄12日電

近期高雄多個區漁會反映沿岸海域漁船違規籠具多，高雄市政府海洋局與海巡署聯合巡查，昨天在茄萣、永安及彌陀等沿近海域查獲違規394個籠具，依法最高可罰新台幣15萬元罰鍰。

多個區漁會反映高雄沿岸海域漁船違規籠具作業猖獗，海洋局日前協同海洋委員會海巡署聯合巡查違規作業籠具漁船海域，清除海域內違規布放籠具。

海洋局告訴中央社記者，11日計緝獲籠具394個，集中暫置彌陀漁港安檢所旁，依法公告10天招領，如果無人領就依法銷毀，並依漁業法可罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

海洋局表示，漁業資源保育意識抬頭，經由興達、永安、彌陀及林園區漁會轄屬漁民共識，市府公告規定每年10月1日到隔年3月1日，禁止所有經營籠具漁業漁船在茄萣、永安、彌陀與林園各地區公告沿岸海域範圍內進行籠具作業。

海洋局說，有不肖籠具漁船業者違規作業，破壞漁業資源保育，海洋局期望藉海上聯合巡查，加強宣導籠具漁船作業應遵守規定，打擊不法，並透過海上聯合巡查，讓漁場海域休養生息，讓水產資源繁衍。

