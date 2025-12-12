澎醫完成首例血管內震波碎石術 開創離島新里程

快訊

中央社／ 澎湖縣12日電

衛生福利部澎湖醫院心導管團隊日前以血管內震波碎石術，為60歲陳姓患者血管內病變鈣化處擊碎，並完成心臟支架置放，術後恢復良好，隔天就出院返家休養，為澎湖首例成功案例。

澎湖醫院指出，該名患者因胸悶、胸痛就醫，經檢查發現患者有2條冠狀動脈阻塞，心臟內科醫師陳嗣堯透過血管內超音波影像判讀，發現患者右冠狀動脈前端及左前降支前中端，皆呈現有70至90%阻塞，且伴隨環狀鈣化，增加手術難度。

醫療團隊決定首度採用「血管內震波碎石術」（IVL）擊破鈣化環，並在血管內超音波的導引下放置冠狀動脈塗藥支架，恢復血流暢通，患者術後恢復良好，隔天出院返家休養。

澎湖醫院表示，「血管內震波碎石術」手術為創新血管介入方法，成大醫院今年6月導入，陳姓患者是澎湖離島地區首位受益者，澎湖醫院也是澎湖所有醫院中率先完成這項新技術的醫院，對離島醫療是一大福音，象徵澎湖心血管介入治療及照護邁入更安全、精準的照護「心」里程。

院方指出，冠狀動脈粥狀硬化為慢性疾病，隨著年齡增長與飲食精緻化，容易引發高血壓、糖尿病及高血脂等代謝異常、增加心肌梗塞及中風風險。其中重度血管鈣化為導管手術的一大挑戰，若能及早診斷與治療，可有效降低心血管疾病風險。

澎湖 患者 手術

