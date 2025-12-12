高雄市多條要道刨鋪 同步改造標線優化動線

高雄市中山、中華、九如、美術東二路等要道路面刨鋪復舊工程預計今年底前陸續完成，市府將藉此進行標線改造，包括車道配置優化，透過車道瘦身設計附加左轉道，讓車流更順暢。

近日高雄市政府交通局與工務局合作，不只將市區主要幹道重新鋪上柏油，更把握機會「重整道路邏輯」。交通局今天表示，中山、中華、九如、美術東二路等主要幹道路面刨鋪復舊工程預計今年底前陸續完成，同時將改造標線。

交通局透過新聞稿說明，標線改造包括車道配置優化，以中華三路、中山二路等幹道為例，透過「車道瘦身」設計附加左轉道，把左轉車「收納」在專屬區域，直行車則維持一路通行，讓車流依照各自動線分流，更符合現代化交通運作邏輯。

此外，透過適度退縮行穿線位置，並調整枕木紋角度，讓駕駛在進入路口前就能正面看見行人所在位置，可降低車輛轉彎時的視線死角風險。再加上左轉號誌，使行人過馬路的時間與左轉車流分開，以時間區隔方式，降低人車衝突。

交通局指出，此次不只鋪路，而是從標線、路型到動線邏輯的一次全面升級。更平順、更清楚的道路標線，可讓用路人更理解行車環境，增加安全性。