快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

高雄市多條要道刨鋪 同步改造標線優化動線

中央社／ 高雄12日電

高雄市中山、中華、九如、美術東二路等要道路面刨鋪復舊工程預計今年底前陸續完成，市府將藉此進行標線改造，包括車道配置優化，透過車道瘦身設計附加左轉道，讓車流更順暢。

近日高雄市政府交通局與工務局合作，不只將市區主要幹道重新鋪上柏油，更把握機會「重整道路邏輯」。交通局今天表示，中山、中華、九如、美術東二路等主要幹道路面刨鋪復舊工程預計今年底前陸續完成，同時將改造標線。

交通局透過新聞稿說明，標線改造包括車道配置優化，以中華三路、中山二路等幹道為例，透過「車道瘦身」設計附加左轉道，把左轉車「收納」在專屬區域，直行車則維持一路通行，讓車流依照各自動線分流，更符合現代化交通運作邏輯。

此外，透過適度退縮行穿線位置，並調整枕木紋角度，讓駕駛在進入路口前就能正面看見行人所在位置，可降低車輛轉彎時的視線死角風險。再加上左轉號誌，使行人過馬路的時間與左轉車流分開，以時間區隔方式，降低人車衝突。

交通局指出，此次不只鋪路，而是從標線、路型到動線邏輯的一次全面升級。更平順、更清楚的道路標線，可讓用路人更理解行車環境，增加安全性。

車道 設計

延伸閱讀

高雄旗山天后宮金虎爺神像失竊 警方1小時內火速逮人

高雄2026消防月曆亮相 菁英消防員入選月曆主角

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

京華城案續燒！高市副市長林欽榮不滿柯文哲說法 提出嚴正駁斥

相關新聞

標線型人行道畫太寬？屏市華正路人車爭道引紛爭 相關單位會勘

屏東市和平國小提案設置通學步道獲內政部國土管理署補助，月初由屏東市公所於華正路畫設標線型人行道。但有居民認為取消機車道，...

兩年前推藍鯨骨骼標本 屏東海生館再推重返海洋生物展

屏東海生館2年前展出長達22公尺的巨型藍鯨骨骼標本造成轟動，今年再度推出「重返海洋特展」，結合最新科技與深度科普，帶領遊...

高雄2026消防月曆亮相 菁英消防員入選月曆主角

高雄市消防局今天發布2026年消防月曆，透過真實的工作場景與富有張力的動態動作呈現「守護」的拍攝主題，展現消防人員的專業...

屏東看海美術館造訪人次突破50萬創新高 落山風藝術季20日登場

屏東「看海美術館」人氣持續攀升，今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。今年落山風藝術季以「看！海口Hey，Haikou！」...

汙染逐年改善？牛奶河、咖啡水…高雄愛河環境居民憂心

高雄愛河今年4月漂浮大量死魚，7月有建商違法排放清洗油漆刷的廢水，出現「牛奶河」，10月願景橋附近水域出現「咖啡水」，被...

水質汙染、安全疑慮 高雄中都濕地公園乏人問津

高雄市啟用超過14年、以親水規畫的中都濕地公園，因引入愛河水，被高雄市副議長曾俊傑發現有雜質汙染和漂進動物屍體，且斥資1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。