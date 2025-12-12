快訊

標線型人行道畫太寬？屏市華正路人車爭道引紛爭 相關單位會勘

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東市華正路畫設標線型人行道引發當地紛爭，立委鍾佳濱服務處今天邀相關單位會勘。圖／鍾佳濱服務處提供
屏東市和平國小提案設置通學步道獲內政部國土管理署補助，月初由屏東市公所於華正路畫設標線型人行道。但有居民認為取消機車道，人行道畫設過寬，影響當地交通。立委鍾佳濱服務處今天邀相關單位會勘，將在廣徵民意後報國土署修正。

和平國小所在的華正路畫設新的行人步道及停車彎，並取消機車道。但有民眾抱怨，過寬的人行道壓縮行車空間並造成安全疑慮，導致汽機車爭道，讓華正路與瑞光路口塞車情形雪上加霜，還有民眾誤將停車彎當做機車道，亂象頻傳。

鍾佳濱服務處接獲民眾反映，今天上午邀請國土署、屏東縣政府、屏東市公所等相關單位現場會勘，發現非交通尖峰時刻路口已有塞車狀況，還有民眾誤將停車彎當做機車道行駛，或將機車騎到人行道上，亂象叢生。

市民代表王芬里及中正里長李育丞表示，支持人行道設置，但該路口車流量大，平時就常壅塞，取消機車道後碰撞風險及塞車問題更加嚴重。該路段救護車經常通行，車道縮減可能造成通行困難，影響急救速度。

國土署南區都市基礎工程分署劉柏儀主任回應，推動人本交通環境改善是政策方向，但若有安全疑慮，地方政府可依當地交通動線，因地制宜適當調整。縣府交旅處綜合規劃科長張恭文表示，將請市公所增加標誌及標語提醒，加強宣導。

最終決議由縣府與市公所廣徵民意後，在兼顧行人安全、汽機車通行及停車空間前提下，研議改善方案提報國土署修正，保障各類型用路人安全及交通順暢。

