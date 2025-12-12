快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

澎湖表揚特優村里長及績優幹事 肯定基層奉獻

中央社／ 澎湖縣12日電

澎湖縣陳光復今天在表揚特優村里長及績優村里幹事時表示，村里長與幹事是政府與民眾溝通的橋梁，不僅奠定所有行政工作基礎，更是地方不可或缺的守護神。

澎湖縣政府今天舉辦年「114年度特優村（里）長及績優村（里）幹事表揚暨聯誼餐敘」活動，縣長陳光復表揚14名特優村里長及9名績優村里幹事。他感謝所有基層夥伴長期奉獻、熱心服務，是維繫地方運作不可或缺的重要力量。

陳光復表示，村里長與村里幹事負責的基層工作包羅萬象，包括弱勢關懷、福利申請、急難通報等，都需要主動深入了解村里民的生活動態與需求，並適時向政府反映民情，角色極為重要。

陳光復指出，村里長與幹事長期扎根地方，正因為有他們始終以熱忱、耐心、愛心與責任感投入，地方才能逐步變得更好。縣府將持續與所有村里幹部攜手，共同打造更宜居、更溫暖的澎湖。

今天接受表揚的特優村里長有馬公東文里李美珠、光明里陳黃淑媛、重慶里葉建祿、桶盤里蘇德成、菜園里黃文隆、湖西鄉尖山村王家興、中西村郭宜媚、青螺村李玉立、白沙鄉後寮村葉文泉、通梁村張健完、西嶼鄉小門村章娥、二崁村陳昭回、望安鄉東坪村呂東昇、七美鄉南港村夏臨福；績優村里幹事有馬公高玉貞、陳雅婷、莊美琴、湖西鄉呂嘉惠、許春端、王明照、白沙鄉鄭玉蘭、西嶼鄉林貴英、望安鄉戚美琴等人。

澎湖縣 陳光復 馬公

延伸閱讀

澎湖推環保永續 陳光復：村里資收站是重要力量

澎縣慶祝國際身障者日 陳光復肯定志工默默付出

澎湖掩埋場火警…縣長陳光復公開道歉 承諾加速興建焚化爐

澎湖紅羅垃圾場3年18火警 湖西全鄉怒陳情…陳光復三度道歉

相關新聞

標線型人行道畫太寬？屏市華正路人車爭道引紛爭 相關單位會勘

屏東市和平國小提案設置通學步道獲內政部國土管理署補助，月初由屏東市公所於華正路畫設標線型人行道。但有居民認為取消機車道，...

兩年前推藍鯨骨骼標本 屏東海生館再推重返海洋生物展

屏東海生館2年前展出長達22公尺的巨型藍鯨骨骼標本造成轟動，今年再度推出「重返海洋特展」，結合最新科技與深度科普，帶領遊...

高雄2026消防月曆亮相 菁英消防員入選月曆主角

高雄市消防局今天發布2026年消防月曆，透過真實的工作場景與富有張力的動態動作呈現「守護」的拍攝主題，展現消防人員的專業...

屏東看海美術館造訪人次突破50萬創新高 落山風藝術季20日登場

屏東「看海美術館」人氣持續攀升，今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。今年落山風藝術季以「看！海口Hey，Haikou！」...

汙染逐年改善？牛奶河、咖啡水…高雄愛河環境居民憂心

高雄愛河今年4月漂浮大量死魚，7月有建商違法排放清洗油漆刷的廢水，出現「牛奶河」，10月願景橋附近水域出現「咖啡水」，被...

水質汙染、安全疑慮 高雄中都濕地公園乏人問津

高雄市啟用超過14年、以親水規畫的中都濕地公園，因引入愛河水，被高雄市副議長曾俊傑發現有雜質汙染和漂進動物屍體，且斥資1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。